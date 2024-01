Las cirugías mínimamente invasivas, tendencia de este 2024

La "moda de no maquillarse" (The No Makeup Trend) es la nueva tendencia que se apodera de las alfombras rojas y pasarelas más importantes del mundo, y que las celebridades buscan promover.

Pero ¿cómo se logra? Un factor clave para poder sumarse a este movimiento es tener una piel saludable, radiante, tersa y con mucho brillo, de acuerdo con el médico internista Naim Dahdah.

"Para lograr una piel resplandeciente y con brillo natural hay diferentes tipos de láser, pero lo fundamental es mantener una limpieza regular y que el cuidado diario se vea reforzado por protocolos estéticos no invasivos e innovadores", indica el fundador de D-Clinik.

"Los tratamientos que serán furor este 2024 son precisamente los que se enfocan en la calidad de la piel, y los que son capaces de reducir y eliminar la laxitud y celulitis. En este sentido, protocolos como el BodyTite y FaceTite son los que brindan mejores resultados", agrega.

El profesional también recomienda el uso de sueros intravenosos que se adapten a las necesidades de cada paciente. Y es que, según cuenta, estos sueros promueven la salud y la belleza integral desde adentro hacia afuera.

Aparte de que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, mejorando muchas condiciones como infecciones virales y brindando más energía, tienen efectos positivos contra la caída del cabello y la pérdida de peso.

Lo que se debe probar este año

Según el doctor Naim Dahdah, tanto hombres como mujeres buscan cada vez más procedimientos indoloros, no invasivos, y con mínimo tiempo de recuperación que les permitan realzar su belleza.

"Muchas personas están acudiendo cada vez menos a practicarse cirugías, no solo por el tiempo de recuperación, sino también por las cicatrices que pueden desarrollar. Es por esto que los tratamientos mínimamente invasivos que brindan muy buenos resultados seguirán siendo tendencia este año", puntualiza.

A continuación, el galeno lista los procedimientos que prometen ser tendencia este 2024:

BodyTite . Se trata de un novedoso y efectivo tratamiento de remodelación corporal que reduce la grasa localizada y la flacidez corporal. También llamado " liposucción sin cirugía", este tratamiento realiza una lipólisis asistida por radiofrecuencia mínimamente invasiva, con resultados quirúrgicos, pero sin cicatriz y un proceso de recuperación que es mínimo.

. Se trata de un novedoso y efectivo tratamiento de remodelación corporal que reduce la grasa localizada y la flacidez corporal. También llamado " sin cirugía", este tratamiento realiza una lipólisis asistida por radiofrecuencia mínimamente invasiva, con resultados quirúrgicos, pero sin cicatriz y un proceso de recuperación que es mínimo. FaceTite . Es un procedimiento poco invasivo que ofrece los mismos resultados que un estiramiento facial . Se trata de un tratamiento que es sutil y no deja cicatrices.

. Es un procedimiento poco invasivo que ofrece los mismos resultados que un . Se trata de un tratamiento que es sutil y no deja cicatrices. Accutite . Utilizado para la reducción de grasa localizada y contracción de la piel . Se trata de un nuevo procedimiento cuya finalidad es conseguir un estiramiento facial único, sin marcas ni posoperatorio.

. Utilizado para la localizada y contracción de la . Se trata de un nuevo procedimiento cuya finalidad es conseguir un único, sin marcas ni posoperatorio. Neogen PSR. Conocido como Plasma Skin Regeneration, es un tratamiento no quirúrgico de regeneración cutánea autorizado por la FDA. El NeoGen mejora la elasticidad para ayudar a reafirmar, tonificar y suavizar la piel de la cara, el cuello y el cuerpo, mientras que la tecnología de plasma de nitrógeno brinda resultados inigualables.