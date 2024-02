Tania Victoria Marín invita a estar radiante desde el principio con los consejos de belleza

La influencer Tania Victoria Marín expresa que sus rutinas de cuidado no son complicadas. ( FUENTE EXTERNA )

¿Hay que tener una colección completa de productos de skincare para una mejor piel y salud general? A pesar de que hay un mercado saturado de productos y consejos de belleza, la influencer Tania Victoria Marín destaca en sus rutinas que se debe enfocar en la simplicidad y la autenticidad.

Como parte de sus consejos de belleza en este año 2024, Tania expresa que sus rutinas de cuidado no son complicadas, sino que prioriza lo sencillo que igualmente le ha dado buenos resultados.

"Menos es más", enfatiza Tania. "Me aseguro de utilizar productos suaves y limpios, hechos por expertos y que puedo adquirir en sitios de confianza como farmacias. Siempre priorizo la salud de la piel sobre la cantidad de productos a usar", agrega.

De acuerdo con la influencer, madre y modelo, sigue una rutina de limpieza e hidratación sencilla pero cuidadosa, prefiriendo cremas faciales sin fragancias fuertes y usando vitamina C líquida regularmente como parte de su rutina de skincare matutina.

Una nueva adición y hábitos que continúan en 2024

Tania Victoria Marín reveló un producto que ha incorporado a su rutina recientemente y con el que ha notado cambios positivos en el aspecto de su piel.

"Incorporé el retinol a mi rutina de skincare de la noche, una fórmula suave porque puede ser contraproducente cuando estás muy expuesta al sol durante el día. Y, según estudios, el retinol revitaliza y ayuda a mantener una piel sana, juvenil e hidratada", explica Tania.

Tania también considera vital usar protección solar. A pesar de su amor por ejercitarse al aire libre y sus partidos de tenis bajo la luz del día, se asegura de siempre aplicar protección solar y mantenerse hidratada.

Cuando se le preguntó acerca del maquillaje que usa en las mañanas, comentó que acostumbra aplicar BB cream con protección solar utilizando la esponja Beauty Blender para mantener un aspecto natural.

"Siempre tengo mis pestañas y cejas arregladas. Creo que no se necesita mucho más, solo enmarcar tu cara con unas cejas y pestañas bien arregladas", agregó en una nota informativa.

La alimentación

La modelo latina comenta que es importante abrazar un estilo de vida saludable. Con una hidratación constante, equilibra su dieta con frutas, granos, legumbres y proteínas magras como pescado y aves.

"Trato de llevar una vida saludable", comparte Tania, subrayando la importancia del ejercicio diario y un sueño reparador de siete a ocho horas.

"En cuanto a vitaminas uso colágeno + resveratrol. Tomo mucha agua y trato de hacer una actividad que me gusta una hora al día o un poco de ejercicio, y procuro dormir por lo menos de siete a ocho horas. También me gusta hacer ejercicio al aire libre porque siento que me da vitalidad", comparte Tania.

Invita a la gente a apostar por la vida equilibrada.

Tania destaca que cada mañana refuerza su bienestar con un shot de jengibre, cúrcuma y limón, una práctica que considera que le ha ayudado a evitar contagiarse de virus gripales.