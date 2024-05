Cómo cuidar tu cabello en días de calor intenso

Los días de calor intenso como los que estamos experimentando en el territorio nacional pueden ser uno de los peores enemigos de nuestro cabello. El problema no solo es la mayor exposición a los rayos solares; también la sudoración excesiva. Ambos contribuyen a la sequedad capilar, el debilitamiento y la rotura del cabello.

La buena noticia es que hay formas de evitar (o al menos disminuir) estos daños. A continuación, te compartimos siete consejos para cuidar y proteger tu pelo de las altas temperaturas.

1. Lava con agua fría

En estos días es importante aumentar la frecuencia de lavado del cabello y, sobre todo, utilizar agua fría o a temperatura ambiente, nunca caliente. Esto mejorará la circulación sanguínea, aportará brillo y permitirá eliminar los residuos que quedan en el pelo.

El agua caliente, por el contrario, deshidrata el cuero cabelludo, elimina los aceites naturales de tu cabello y contribuye al frizz o encrespamiento.

2. Hidrátalo constantemente

Por lo menos una vez a la semana aplica una mascarilla de hidratación profunda en tu melena para ayudar a reparar los daños causados por el calor y darle una dosis de vitaminas y proteínas.

Es importante que selecciones una mascarilla que vaya acorde a las necesidades de tu cabello para lograr resultados óptimos. Ten presente que los productos profesionales siempre son mejor opción que los remedios caseros.

3. Usa protector contra radiación

Así como usamos protector solar en la piel es necesario hacer lo propio con el cabello, para proteger de los rayos solares. En el mercado hay diferentes opciones de productos con filtro UV, algunos en crema, otros en spray o incluso en gel.

Elige el que mejor se ajuste a ti y úsalo siempre que vayas a exponerte al sol o a realizar actividades de esfuerzos físicos que puedan hacerte sudar, como practicar un deporte o hacer ejercicio.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/16/cabello-comida.jpg

4. Cuida tu alimentación

Lo que comes se refleja en tu cabello. Opta por beber suficiente agua para mantenerte hidratada e incluir en tu dieta frutas, verduras y hortalizas ricas en antioxidantes y betacarotenos, que son beneficiosas para la fotoprotección y para mantener el cabello saludable y bonito.

5. No abuses de las herramientas de calor

El problema no es usar herramientas de calor como los secadores, planchas o rizadoras, sino abusar de ellas. Si, por ejemplo, te lavas el cabello dos veces por semana, puedes alternar el secado con alguna de estas herramientas. Los días que no las utilices, puedes solo retirar el exceso de agua con un secador, y cuando las uses, procura que sea a temperatura baja.

6. Evita el exceso de sol

Aunque uses protector contra los rayos solares, lo ideal es que, evites la exposición excesiva de tu pelo al sol. En momentos en los que no puedas evitarlo como en un día de playa o de trabajo al aire libre, opta por usar piezas que te protejan como gorras, sombreros o pañuelos.

7. Recógelo

Los peinados recogidos pueden ser un gran aliado en días de calor para las personas que sufren de sudoración excesiva en zonas como el cuello, las sienes o la frente. Además de que te ayuda a que te de menos calor, también impide que tu cabello entre en contacto con el sudor, el cual puede hacer que tu cabello luzca opaco.

Eso sí, nunca debes hacerte peinados demasiado apretados o recoger el pelo estando aún mojado, pues esto contribuye al quiebre.