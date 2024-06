Adrian Zavarce, estilista que representará a RD y Venezuela en Miss Universo 2024

El estilista de origen venezolano Adrian Zavarce, radicado en República Dominicana desde el 2017, representará al país como parte del "Makeup Team" del Miss Universo 2024 a celebrarse en México.

MUBA Cosmetics es la marca patrocinadora oficial del certamen internacional que selecciona a estilistas y maquilladores de todo el mundo para que se encarguen de la imagen, cabello y maquillaje de las misses.

Su trayecto ha estado marcado por su determinación y ambición. "Comencé como asistente de moda y fue mi impulso para conocer grandes personalidades del medio" comenta Zavarce, quien un año después decidió comenzar su propia marca personal como maquillador y creador de contenido para las redes sociales.

El Alfa, Beele, Greeicy, Corina Smith y otros son parte de la carpeta de clientes de Zavarce quien también ha formado parte de premiaciones y alfombras rojas como los Premios Heat y Premios Soberanos.

Desde las grandes pasarelas de RD hasta París en Francia, ha llegado Adrián, demostrando sus dotes artísticos en el maquillaje.

"El maquillador de las Reinas"

Posee un gran portafolio de más de 15 misses, entre ellas destacan Kimberly Jiménez, MRDU 2020, Andreina Martínez MRDU 2024, Andrea Aguilera, Miss supranational 2023, Miyuki Cruz, Miss International RD y más.

"Mi espíritu alegre, retador e inquieto me ha permitido crecer" afirma Adrián quien, en los pasados meses, logró convertirse en parte del Team del Miss Universe Colombia, así como también participará en el Paris Fashion Week como maquillador oficial.

Zavarce se considera un hijo de RD, país que le ha permitido crear una plataforma de estilismo y asesoría de reinas y artistas, creciendo cada vez más en el mundo de la belleza y la moda.

Dentro de los proyectos de este joven estilista y soñador está el lanzamiento de su marca de diseño LAM STUDIOS by Zavarce. "Es una firma llena de moda, arte y estilo. Ropa, calzado y accesorios perfectos para atraer miradas".

"Me siento feliz de poder ser inspiración para muchas personas. Esto no es más que el resultado de soñar y trabajar muchísimo por ese sueño. Me tocó dejar mi país, mi familia y lo que tenía como estabilidad para crear una nueva realidad. En algún momento pensé que lo que aspiraba era una locura y era imposible pero ahora agradezco haberme arriezgado y nunca desistir",confesó Zavarce.