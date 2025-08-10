Las 20 candidatas que avanzan a la siguiente ronda en el Miss Universo RD
El evento se desarrolla en el Teatro Nacional
Tras las pruebas de talento y desfiles en traje de baño, las 20 candidatas que avanzan a la siguiente ronda en el Miss Universo RD son:
- Santo Domingo Este
- El Cibao
- Bonao
- San Pedro de Macorís
- San Cristóbal
- San Juan
- Samaná
- Boca Chica
- Hato Mayor
- Santiago
- Distrito Nacional
- La Altagracia
- María Trinidad Sánchez
- Sánchez Ramírez
- Santo Domingo de Guzmán
- Comunidad Dominicana USA
- Peravia
- Punta Cana
- San José de Ocoa
- Barahona
La nueva soberana sucederá a la actual Miss República Dominicana Universo y asumirá el reto de proyectar, en el escenario internacional, la belleza, el carisma y la cultura de la mujer dominicana.