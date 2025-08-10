×
Compartir
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Miss Universo RD
Miss Universo RD

Las 20 candidatas que avanzan a la siguiente ronda en el Miss Universo RD

El evento se desarrolla en el Teatro Nacional

    Expandir imagen
    Las 20 candidatas que avanzan a la siguiente ronda en el Miss Universo RD
    Una de las primeras presentaciones de baile del certámen. (DIARIO LIBRE/FELIX LEÓN)

    Tras las pruebas de talento y desfiles en traje de baño, las 20 candidatas que avanzan a la siguiente ronda en el Miss Universo RD son:

    • Santo Domingo Este
    • El Cibao
    • Bonao
    • San Pedro de Macorís
    • San Cristóbal 
    • San Juan
    • Samaná
    • Boca Chica
    • Hato Mayor
    • Santiago 
    • Distrito Nacional
    • La Altagracia
    • María Trinidad Sánchez
    • Sánchez Ramírez
    • Santo Domingo de Guzmán
    • Comunidad Dominicana USA
    • Peravia
    • Punta Cana
    • San José de Ocoa
    • Barahona

    El evento se desarrolla en el Teatro Nacional.

    RELACIONADAS

    La nueva soberana sucederá a la actual Miss República Dominicana Universo y asumirá el reto de proyectar, en el escenario internacional, la belleza, el carisma y la cultura de la mujer dominicana.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.