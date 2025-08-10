×
Miss Universe
Comienza el Miss República Dominicana Universo 2025 en el Teatro Nacional

  • Laura Ortiz Güichardo - Twitter
Bailando merengue, así llegó Miss Universo Victoria Kjaer al certamen dominicano

La actual Miss Universo, la danesa Victoria Kjaer, arribó la noche de este domingo al Teatro Nacional, donde se realiza el Miss República Dominicana Universo, y lo hizo de una manera que deslumbró no solo por su belleza.

A su entrada, la beldad fue esperada por un grupo de música típica dominicana. De inmediato, la joven comenzó a bailar de manera entusiasta.

Victoria Kjaer está vestido con un ceñido vestido negro. Lleva un collar y aretes de brillantes. Su melena rubia la tiene recogida en un moño alto.

Este domingo, el país coronará a una nueva soberana de la belleza. 29 candidatas compiten por conquistar el título de Miss República Dominicana Universo. 

El certamen, que se desarrolla en la sala principal del Teatro Nacional, es transmitido en vivo por Color Visión, canal 9.

  • La ganadora de esta noche representará al país en Miss Universo, que se celebrará el 21 de noviembre en Tailandia.

Gala preliminar

La gala preliminar se realizó el pasado viernes, donde las candidatas desfilaron en traje de baño y de gala ante un jurado integrado por la conferencista Tenay Rodríguez; la icono del diseño puertorriqueño Cuqui Gómez, el diseñador dominicano Jusef Sánchez; la empresaria y reina de belleza Ariadna Muro, la coach fitness y finalista del Miss República Dominicana Universo 2024, Haidy Cruz, y la modelo Gemmy Quelliz, segunda finalista del reality show Miss Universe Latina.

Periodista de Revista. Le apasiona escribir sobre salud mental y relaciones de pareja. De no ser periodista, sería psicóloga con un blog.