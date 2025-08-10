×
Compartir
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Miss Universo RD 2025
Miss Universo RD 2025

Jennifer Ventura, representante de Barahona, es la nueva Miss Universo RD 2025

En segundo lugar quedó la representante de Punta Cana y en tercero la de Peravia

  • Laura Ortiz Güichardo - Twitter
Expandir imagen
Jennifer Ventura, representante de Barahona, es la nueva Miss Universo RD 2025
Jennifer Ventura, de Barahona, es la nueva Miss Universo RD. (DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN)

La representante de la provincia Barahona se coronó la noche de este domingo como la nueva Miss República Dominicana Universo de 2025.

Jennifer Ventura será quien representará al país en el certamen que se celebrará el próximo 21 de noviembre en Tailandia.

La primera finalista es Miss Punta Cana, Jearmanda Ramos, mientras que la segunda fue Miss Peravia, Criselys García.

La nueva Miss República Dominicana fue elegida dentro de 29 participantes.

Barahona siempre estuvo entre las favoritas del público, al igual que Miss Punta Cana.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Periodista de Revista. Le apasiona escribir sobre salud mental y relaciones de pareja. De no ser periodista, sería psicóloga con un blog.