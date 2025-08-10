Jennifer Ventura, representante de Barahona, es la nueva Miss Universo RD 2025

Jennifer Ventura, de Barahona, es la nueva Miss Universo RD. ( DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN )

La representante de la provincia Barahona se coronó la noche de este domingo como la nueva Miss República Dominicana Universo de 2025.

Jennifer Ventura será quien representará al país en el certamen que se celebrará el próximo 21 de noviembre en Tailandia.

La primera finalista es Miss Punta Cana, Jearmanda Ramos, mientras que la segunda fue Miss Peravia, Criselys García.

La nueva Miss República Dominicana fue elegida dentro de 29 participantes.

Barahona siempre estuvo entre las favoritas del público, al igual que Miss Punta Cana.