Los tratamientos capilares que marcan tendencia en 2025

De los productos para el cabello más demandados están aquellos que se orientan a aportar humectación. ( FREEPIK )

El cuidado del cabello ha dejado de ser un lujo para convertirse en una prioridad dentro de las rutinas de belleza. Este año, los tratamientos capilares no solo se enfocan en el alisado, sino también en la salud, nutrición y revitalización de la fibra capilar.

En cuestiones de belleza, la población está apostando a más salud y naturalidad con menos químicos. Los tratamientos se enfocan en fórmulas orgánicas y nutritivas, que no solo transforman el aspecto del cabello, sino que también lo fortalecen desde adentro.

Hidratación y reestructuración Capilar

De los productos más demandados están aquellos que se orientan a aportar humectación y/o restauración para revivir la hebra, devolviendo la sedosidad y el brillo natural.

En este punto es importante destacar las d efiniciones de estructura, especialmente las rizadas y onduladas.

Nanoplastia

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/16/cabello-1-ad2d326e.jpg Un cabello fuerte y con brillo es lo más buscado. (SHUTTERSTOCK)

Se trata de un tipo de alisado, que, aunque ha bajado su demanda, continúa teniendo su público fijo. Este tipo de tratamiento se basa en trabajar la estructura el cabello con activos orgánicos y vitaminas, logrando un acabado liso y saludable, sin los químicos agresivos de antaño.

A diferencia de otros tratamientos, la nanoplastia no daña el cabello porque no requiere abrir las cutículas y utiliza ingredientes naturales como aceites, proteínas y aminoácidos.

Botox Capilar

Se trata de un tratamiento antiedad que se basa en una rutina para la hidratación profunda. Lo que se logra con él es una cabellera con mucho brillo, fortalecido y sumamente suave al tacto. Toma en cuenta que, si no deseas agregar químicos agresivos, debes consultar la cantidad de formaldehidos de la marca que eliges.

Cirugía Capilar

Considerada un tratamiento de “rescate”, la cirugía capilar reconstruye la fibra desde el interior, reparando daños severos y devolviendo elasticidad y fuerza.

Beneficios: reconstrucción profunda, suavidad y protección de la fibra capilar.

Keratina

Un clásico reinventado. Las keratinas siguen en tendencia, sobre todo para quienes buscan controlar el frizz y disfrutar de un cabello más manejable.