Louis Vuitton lanza una línea de maquillaje de lujo junto a Pat McGrath

Louis Vuitton presentó La Beauté, una línea que promete revolucionar el universo de la belleza de lujo. ( FUENTE EXTERNA )

Louis Vuitton presentó La Beauté, una línea que promete revolucionar el universo de la belleza de lujo. Lejos de ser una incursión más en los cosméticos, esta propuesta se presenta como una verdadera declaración de arte, estilo de vida y sofisticación.

Y como toda gran obra necesita una mente maestra detrás. La maison confirmó a la legendaria Pat McGrath, ícono de la industria, como la directora creativa de cosméticos para La Beauté.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/20/lv-maquillaje-3773f8e4.jpg

Maquillaje como objeto de deseo

Louis Vuitton no ha escatimado en detalles. El lanzamiento incluye 55 barras de labios (un guiño nada sutil al número romano LV), 10 bálsamos labiales y ocho paletas de ojos, cada uno con precios entre 160 y 250 dólares. Son piezas concebidas como objetos de arte, creadas para ser atesoradas, no desechadas.

El lujo empieza por el empaque, diseñado por Konstantin Grcic. En tonos dorados y con la emblemática flor de Louis Vuitton como protagonista, cada producto rinde homenaje a los códigos clásicos de la maison, al tiempo que proyecta una estética moderna y vanguardista.

Más que maquillaje, La Beauté es una experiencia. La casa lo define como una oferta "muy cuidada", que expande su visión "arraigada en los viajes, la creatividad y el savoir-faire".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/20/lv-maquillaje-2-c1bbf8ae.jpg

Este nuevo capítulo no solo representa una evolución natural para la firma estrella de LVMH, sino también una apuesta estratégica en un mercado en plena transformación.

Mientras el sector de la moda de lujo se desacelera, la belleza de alta gama continúa creciendo con fuerza. Louis Vuitton lo entiende bien: el maquillaje se ha convertido en un puente entre el deseo y la accesibilidad.

Y es que, aunque quizás no todas puedan vestir un conjunto de pasarela, muchas estarán dispuestas a invertir en un pintalabios que las conecte con el universo Vuitton.

Lanzamiento

La Beauté será lanzada primero en China el 20 de agosto, seguido por un prelanzamiento digital el 25 de agosto, y finalmente, su debut mundial a finales de la próxima semana.

Te puede interesar Louis Vuitton, implicada en un caso de lavado de dinero en los Países Bajos