"Belleza, soy yo 2025": la campaña de Jumbo que celebra la diversidad dominicana

Carolina Rodríguez, Sachenka Rodríguez, Madelyn Martínez, Katherine Collado, Cinthia Antonio y Margie Morel en la presentación de la campaña de Jumbo "Belleza, soy yo 2025". ( FUENTE EXTERNA )

Jumbo llega este 2025 con su esperada campaña "Belleza, soy yo, y somos todos", una propuesta que busca resaltar la belleza auténtica de los dominicanos y dominicanas.

Con más de 150 marcas en descuento y 4,500 productos en oferta, esta temporada se convierte así en la oportunidad perfecta para descubrir nuevos productos y explorar distintas formas de cuidar tu piel, cabello y bienestar.

El lanzamiento contó con la presencia de Katherine Collado, conocida en redes como La Comparona, reconocida beauty blogger y embajadora de la campaña, quien acompañará a los clientes durante esta experiencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/04/5f236be0-aec1-4f94-89e2-9a2f86788bc8-6eba6f0e.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/04/5f236be0-aec1-4f94-89e2-9a2f86788bc8-6eba6f0e.jpg Nicole Torres y Katherine Collado. (FUENTE EXTERNA)

Además, regresan las esperadas Beauty Boxes by La Comparona, disponibles en tres versiones: cuidado de la piel, reparación e hidratación, y nutrición, con artículos seleccionados para distintas necesidadesde belleza.

Muchas novedades

Entre las novedades destacan Face Facts, una marca inglesa que llega por primera vez al país, y Líder Body Professional, con su línea capilar Control Caída y Revitalizante, desarrollada junto a la marca dominicana Maka Capillary Health.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/04/f037a5d0-a7fc-415b-8dd7-6128c4e5c711-248330c7.jpg

Esta rutina promete detener la caída del cabello, estimular su crecimiento y fortalecer la hebra capilar.

También se suman Karma Beauty, especializada en herramientas profesionales de peinado, y Jabones Líder Cremositos, que ofrecen una experiencia sensorial única para la piel.

Según Madelyn Martínez, VP de mercadeo y retail financiero de Centro Cuesta Nacional, "con esta campaña queremos mostrar que la belleza dominicana no tiene un único patrón. Celebramos la autenticidad y diversidad que nos hace únicos".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/04/b95bd038-6f2d-40e8-b500-c11056c19d97-1-6e1ab3ce.jpg Helen Blandino y Marta González. (FUENTE EXTERNA)

Jumbo no solo ofrece productos, sino experiencias. La campaña incluye charlas y masterclasses con expertas como Ana Simó, Abril Does Makeup, Massiel Nina, Pinka, Dewi Peña o Cindy Reyes, entre otras.

Los temas van desde cuidado del cabello y la piel, maquillaje, hasta empoderamiento femenino y psicología, en sucursales como Ágora Santiago Center, Luperón, San Isidro, San Francisco de Macorís, La Romana, Puerto Plata y Moca.

"En Jumbo nos enorgullece poner al alcance de nuestros clientes una amplia variedad de productos de las principales marcas de belleza y cuidado personal, así como lanzamientos exclusivos que responden a distintos estilos de vida y necesidades. Esta campaña llega acompañada de atractivas ofertas y actividades en todas nuestras sucursales, con el propósito de brindar una experiencia de compra única, cercana y enriquecedora", destacó Cinthia Antonio, vicepresidente comercial de Jumbo.

Para quienes busquen promociones, Jumbo trae activaciones especiales y ofertas exclusivas.

Además, por compras iguales o superiores a 1,000 pesos en artículos de belleza de marcas patrocinadoras, los clientes podrán obtener un desprendible canjeable por una cosmetiquera en puntos de CCN Servicios, vigente del 5 al 30 de septiembre de 2025, o hasta agotar existencias.

Toda la información sobre productos, actividades y ofertas estará disponible en tiendas físicas, la página web de Jumbo (jumbo.com.do) y sus redes sociales @jumbo_rd.

Esta campaña invita a los dominicanos a reconectarse con su esencia, celebrando la diversidad y riqueza de la belleza local, mientras disfrutan de una experiencia de compra única, cercana y enriquecedora.

Con "Belleza, soy yo 2025", Jumbo demuestra que la belleza no sigue reglas: se vive, se siente y se celebra en todas sus formas.



