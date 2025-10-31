"Morning Shed", la tendencia de belleza extrema que los dermatólogos no recomiendan

El "morning shed" promete una piel radiante y rejuvenecida al despertar, pero saturar el rostro con capas de cosméticos puede hacer más daño que bien. ( SHUTTERSTOCK )

Si alguna vez has navegado por TikTok o Instagram, seguro te topaste con el morning shed, también conocido como "momificación nocturna".

Este trend viral consiste en cubrir la piel con múltiples capas de mascarillas, bálsamos, aceites, cremas e incluso gadgets tensoriales antes de dormir, con la promesa de despertar con un rostro luminoso, firme y rejuvenecido.

Los vídeos son llamativos y acumulan millones de vistas, pero los expertos en cuidado de la piel no están tan entusiasmados.

Qué es el "morning shed"

La idea detrás del morning shed es simple: cuanto más productos y más tiempo actúen, mejores resultados.

Pero la realidad, sin embargo, es otra. La piel tiene una capacidad limitada de absorción y su función principal es protegernos.

Durante la noche, se regenera sola; por eso saturarla con capas oclusivas solo interfiere en ese proceso natural, provocando irritación, obstrucción de poros e incluso brotes de acné. Dormir envuelta en cosméticos no es lujo: es un exceso que puede terminar haciendo más daño que beneficio.

Lo que recomiendan los expertos

La buena noticia es que cuidar la piel no tiene que ser complicado. Para pieles jóvenes, lo ideal es una rutina sencilla: limpieza suave, un sérum reparador, crema hidratante equilibrante y protector solar durante el día. La constancia, más que la acumulación, es el verdadero secreto de una piel sana y luminosa.

Si quieres un ritual nocturno efectivo sin exageraciones, los expertos recomiendan una doble limpieza con aceite y gel, seguida de ingredientes antiedad con eficacia demostrada.

Entre los activos estrella están el retinol, por sus propiedades regeneradoras, y la melatonina, que recientes estudios muestran que puede estimular más enzimas antioxidantes que la vitamina C durante el sueño.

En resumen: la belleza no se logra a base de exceso, sino de equilibrio. Y aunque el morning shed pueda parecer tentador, tu piel te agradecerá más una rutina inteligente y constante que cubrirla de capas imposibles antes de dormir.