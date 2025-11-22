Se complica el estado de Miss Jamaica tras fuerte caída durante el certamen que la mantiene en UCI

La organización Miss Universe Jamaica informó que Gabrielle "Gabby" Henry, representante de Jamaica en el certamen Miss Universo 2025, permanece en estado delicado y en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en un hospital de Tailandia, donde sigue recibiendo atención médica especializada tras sufrir una caída durante la competencia preliminar.

El incidente ocurrió el 19 de noviembre, cuando Henry experimentó una caída desde la tarima principal durante la presentación de traje de gala. Inmediatamente fue trasladada al Hospital Paolo Rangsit, donde los médicos confirmaron que no presenta lesiones que pongan en riesgo su vida, aunque continúan realizándole pruebas para garantizar una recuperación completa.

Dos días después, en una actualización emitida el 21 de noviembre, la organización Miss Universe Jamaica reportó que el estado de la reina de belleza se ha complicado.

Según comunicó su hermana, Dr. Phylicia Henry-Samuels, quien se encuentra en Tailandia junto a su madre, los médicos determinaron mantenerla al menos siete días en la UCI, bajo monitoreo continuo y cuidados especializados.

"Gabby no está tan bien como habríamos esperado, pero el hospital continúa tratándola como corresponde", afirmó su pariente.

Llamado de la organización

La organización pidió a los jamaiquinos, tanto dentro como fuera del país, mantener a Gabrielle en sus oraciones durante este difícil momento. También exhortó al público y a los usuarios de redes sociales a evitar especulaciones, comentarios negativos o la difusión de información no verificada, para no generar más angustia a la familia.

"Nuestro enfoque principal sigue siendo la recuperación de Gabrielle y el bienestar de sus seres queridos", señaló el comunicado, en el que agradecen el apoyo, el cariño y las muestras de solidaridad recibidas desde que se produjo el accidente.

Las autoridades del certamen no han ofrecido previsiones sobre su evolución ni han detallado si su participación en el concurso quedará oficialmente suspendida, pero confirmaron que la prioridad absoluta es su salud.

Leer más Miss México es la nueva Miss Universo 2025