¿Si tienes el efecto ojo de gato en las uñas no puedes realizarte una resonancia magnética?

El efecto ojo de gato puede convertirse en un problema cuando llega el momento de realizarse una resonancia magnética. ( FUENTE EXTERNA )

Las uñas con efecto ojo de gato están en tendencia: destellos magnéticos que se mueven con la luz, profundidad hipnótica y un acabado futurista.

Pero lo que muchas amantes de esta manicura no saben es que ese brillo tan deseado puede convertirse en un problema cuando llega el momento de realizarse una resonancia magnética (RM).

¿Por qué el efecto ojo de gato genera dudas médicas?

El acabado ojo de gato se logra gracias a pigmentos ferromagnéticos presentes en el esmalte. Estos reaccionan a un imán durante la aplicación para crear el característico reflejo. El detalle clave es que la resonancia magnética utiliza campos magnéticos muy potentes, y ahí es donde surge el riesgo.

Expertos en imágenes médicas advierten que cualquier pigmento ferromagnético puede calentarse durante el examen, lo que podría provocar quemaduras en la piel. Además, estos materiales pueden degradar la calidad de las imágenes si se encuentran en el área que se está escaneando.

El riesgo más importante: las quemaduras

Aunque la posibilidad no es común, las quemaduras son la principal preocupación. Lo más delicado es que no siempre se aprecia la extensión completa de la lesión hasta después del escaneo, cuando el calor ya ha hecho efecto. Por esta razón, muchos técnicos y radiógrafos prefieren ser extremadamente cautelosos.

Algunos centros continúan con el estudio si cuentan con protocolos específicos y consideran que el riesgo es bajo. Sin embargo, la mayoría opta por rechazar el procedimiento si detecta esmaltes o maquillaje con partículas metálicas.

Entonces, ¿qué debes hacer?

Quítatelo antes de la cita. Es la opción ideal para proteger tu piel y garantizar la mejor calidad de la prueba. Retirar el esmalte si tienes efecto ojo de gato evita riesgos innecesarios y retrasos.

Avisa al personal si no puedes retirarlo. En una emergencia, informa al técnico de RM. Ellos evaluarán la situación y decidirán si el estudio puede realizarse de forma segura. Aun así, prevenir siempre será la mejor elección.