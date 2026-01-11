La pareja de Romeo Santos se estrena como empresaria cosmética

Francelys Infante, pareja de Romeo Santos, durante la presentación de su nueva línea de belleza N2B4B. ( IMAGEN TOMADA DE INSTAGRAM Y MEJORADA CON IA )

Francelys Infante, pareja del afamado artista Romeo Santos, ha incursionado al mundo de la belleza y el bienestar, con N2B4B (Not Too Broke for Beauty).

Según una entrevista realizada por People en Español, Infante tomó la decisión de crear esta marca nace tras replantear sus prioridades y su relación con el autocuidado; y promover el bienestar desde adentro hacia afuera.

Su primer producto, Glow Fuel, nace como un reflejo de ese proceso personal y de su deseo de invitar a otras mujeres a ponerse en primer lugar y cuidarse con intención. "Entendí que el autocuidado no es un lujo, sino una necesidad que debe ser parte constante de la vida", dijo durante la mencionada entrevista.

Ingredientes pensados para cuidar desde adentro

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/11/a-womans-glow-isnt-just-skin-deep-its-her-wellnessconfidence-beauty-resilience-and-kindn-bbe40cd3.jpg Su primer producto, Glow Fuel, nace como un reflejo de ese proceso personal y de su deseo de invitar a otras mujeres a ponerse en primer lugar (FUENTE EXTERNA)

El cuidado cuidado interno es parte de la filosofía de Francelys Infante, por lo que es natural que apueste a fórmulas de combinaciones estratégicas que lo representen y que van más allá del conocido colágeno hidrolizado, pues también incluye:

La vitamina C , clave para favorecer la producción natural de colágeno.

, clave para favorecer la producción natural de colágeno. La biotina , aliada del cabello y las uñas.

, aliada del cabello y las uñas. La L-citrulina, que estimula la generación de óxido nítrico en el organismo, forman parte de una propuesta que va más allá de lo estético.

El óxido nítrico, explica, contribuye a la relajación y al buen funcionamiento de las arterias, optimizando la circulación sanguínea y facilitando así la absorción del colágeno. A esto se suman antioxidantes cuidadosamente seleccionados para proteger las células del daño oxidativo, logrando un apoyo integral que responde a las necesidades reales del cuerpo.

En un mercado saturado de soluciones rápidas, la voz detrás de N2B4B apuesta por la honestidad. "El colágeno no es un milagro instantáneo", aclara.

Funciona como un complemento que requiere constancia y un estilo de vida saludable para potenciar sus beneficios. Un mensaje especialmente dirigido a las mujeres que buscan cuidar su salud desde adentro, sin falsas expectativas, entendiendo que el bienestar es una construcción diaria.

Una marca en crecimiento consciente

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/11/francelys-infante-launches-n2b4b-seele-magazine-allyson-portee1-a24c00c9.jpg

El proyecto también ha contado con el respaldo cercano de Romeo Santos, su pareja, quien la ha acompañado tanto en el plano emocional como en aspectos prácticos del desarrollo de la marca.

Él mismo ha probado el primer producto y, según comparte, su opinión ha sido positiva en cuanto a funcionamiento y resultados, un gesto que refuerza la confianza en lo que se está creando.

Mirando hacia el futuro, los planes para N2B4B apuntan a seguir ampliando su línea, incorporando nuevos productos que se adapten a distintas necesidades de cuidado personal.