Demi Moore, nueva embajadora de una firma capilar de lujo

A lo largo de etapas muy distintas, Demi Moore ha mantenido una presencia magnética que no depende de tendencias concretas. Por eso resulta lógico que una firma como Kérastase, referente del cuidado capilar profesional de lujo, vea en ella a la portavoz perfecta de un mensaje que va más allá del pelo bonito.

La marca entiende el cabello como parte de la identidad, como algo que acompaña, cambia y cuenta historias. Pocas cosas hablan tanto de nosotras como el pelo: está en los momentos importantes, en los cambios de vida, en los nuevos comienzos.

Esa idea de la melena como hilo conductor de experiencias y confianza es la que marca el tono de este nuevo capítulo entre la actriz y la firma.

No se trata de vender un ideal inalcanzable, sino de poner el foco en lo real: la relación que cada una tiene con su cabello, con su imagen y con lo que proyecta.

La propia Demi lo expresa con claridad: para ella, el cabello guarda experiencias, energía, individualidad y libertad. Una visión que conecta con una noción de lujo cada vez más presente en el sector: lujo entendido como tiempo, cuidado, constancia y una relación más consciente con una misma.

Kérastase lleva años defendiendo una sofisticación basada en el ritual personalizado, en entender qué necesita cada cabello y tratarlo con precisión.

Este tipo de elecciones también habla del rumbo de la industria de la belleza. Ya no basta con un rostro perfecto o una moda pasajera: las marcas buscan mujeres con historia, con voz y con una narrativa que sume.

Demi Moore aporta todo eso, además de algo especialmente inspirador: la naturalidad de seguir abriendo capítulos, incluso después de haber vivido muchos momentos clave.

Relación con el cabello

Su relación con el cabello forma parte de su imaginario desde siempre.

De su icónico corte corto en Ghost a la melena larga, brillante y atemporal que la ha acompañado en los últimos años, su pelo no grita, pero se nota. Transmite cuidado sin artificio, justo el territorio en el que Kérastase se mueve con soltura.

