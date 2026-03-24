Cardi B lanza "Grow Good", su propia línea de cuidado capilar con raíces dominicanas

Cardi B incursiona en el mundo del cuidado capilar con su línea Grow Good. ( FUENTE EXTERNA )

La rapera de origen dominicano Cardi B se une a Revolve Group para lanzar "Grow Good", una nueva marca de cuidado del cabello que estará disponible a partir del 15 de abril.

La propuesta parte de la experiencia personal de la artista con su cabello. Cardi B ha explicado que durante años tuvo que probar distintos productos y recetas caseras para recuperar la salud y el brillo de su pelo, influida tanto por remedios familiares como por su propia investigación.

A partir de ese proceso, decidió crear una línea y compartir lo aprendido.

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"Grow Good" incluye una gama inicial de seis productos: dos champús, dos acondicionadores, una mascarilla y un sérum. Todos están formulados con ingredientes inspirados en rituales de belleza dominicanos y siguen criterios actuales del sector, como fórmulas veganas, limpias y libres de crueldad animal.

Desde Revolve Group destacan que Cardi B ha estado implicada en todo el desarrollo. Según el cofundador Michael Mente, la artista participó en la selección de ingredientes y probó cada producto antes de su aprobación final.

El lanzamiento también responde a la estrategia de crecimiento del grupo, que busca construir una cartera de marcas valorada en mil millones de dólares. En este proyecto participan, entre otros, el co-CEO Mike Karanikolas, la directora de marca Raissa Gerona y el equipo cercano a la artista.

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Con "Grow Good", Cardi B entra en el sector de la belleza con una propuesta basada en su experiencia personal y en una identidad cultural clara, mientras Revolve refuerza su apuesta por expandirse más allá de la moda.

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