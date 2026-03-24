Cardi B lanza "Grow Good", su propia línea de cuidado capilar con raíces dominicanas
La propuesta parte de la experiencia personal de la artista con su cabello
La rapera de origen dominicano Cardi B se une a Revolve Group para lanzar "Grow Good", una nueva marca de cuidado del cabello que estará disponible a partir del 15 de abril.
La propuesta parte de la experiencia personal de la artista con su cabello. Cardi B ha explicado que durante años tuvo que probar distintos productos y recetas caseras para recuperar la salud y el brillo de su pelo, influida tanto por remedios familiares como por su propia investigación.
A partir de ese proceso, decidió crear una línea y compartir lo aprendido.
"Grow Good" incluye una gama inicial de seis productos: dos champús, dos acondicionadores, una mascarilla y un sérum. Todos están formulados con ingredientes inspirados en rituales de belleza dominicanos y siguen criterios actuales del sector, como fórmulas veganas, limpias y libres de crueldad animal.
Desde Revolve Group destacan que Cardi B ha estado implicada en todo el desarrollo. Según el cofundador Michael Mente, la artista participó en la selección de ingredientes y probó cada producto antes de su aprobación final.
El lanzamiento también responde a la estrategia de crecimiento del grupo, que busca construir una cartera de marcas valorada en mil millones de dólares. En este proyecto participan, entre otros, el co-CEO Mike Karanikolas, la directora de marca Raissa Gerona y el equipo cercano a la artista.
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- Con "Grow Good", Cardi B entra en el sector de la belleza con una propuesta basada en su experiencia personal y en una identidad cultural clara, mientras Revolve refuerza su apuesta por expandirse más allá de la moda.