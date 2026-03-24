El tratamiento de cejas que utilizó la reina Camilla de Inglaterra

La reina consorte del Reino Unido, Camilla, se sometió a un tratamiento estético de cejas conocido como Couture Brow, una técnica de micropigmentación que busca definir y dar forma al vello con un acabado natural.

Detalles del tratamiento Couture Brow

El procedimiento fue realizado por la especialista Suzanne Martin, reconocida por trabajar con figuras como Dua Lipa y Ellie Goulding.

Este tratamiento consiste en el uso de una máquina de micropigmentación que permite trazar, sobre la piel, pelos individuales para reconstruir o mejorar la forma de las cejas. La técnica se aplica de manera precisa, con el objetivo de lograr un resultado acorde a las facciones del rostro.

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La sesión tiene una duración aproximada de 90 minutos, tiempo en el que se evalúa el tono adecuado y el diseño que se aplicará, de acuerdo con las características de cada persona.

Reacciones tras el cambio en la apariencia de Camilla

El Couture Brow es un procedimiento semipermanente, por lo que sus resultados se mantienen por un periodo determinado antes de requerir retoques.

El interés en este tratamiento surgió luego de que la esposa del rey Carlos III fuera vista en apariciones públicas con un cambio en la apariencia de sus cejas, lo que generó comentarios sobre un posible retoque estético.