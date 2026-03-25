Biannyi Kasmar representará al país en Mrs. International 2026

En un encuentro con la prensa, Biannyi Kasmar fue presentada oficialmente como Mrs. República Dominicana International 2026.

La ocasión, que marcó también su coronación simbólica, reunió a comunicadores, influencers, figuras del ámbito social y personas de su círculo cercano.

Con este título, Kasmar se prepara para representar al país en el certamen Mrs. International 2026, que tendrá lugar del 21 al 24 de julio en Chicago, Illinois. Pero más allá de la pasarela, su enfoque está claro: convertir esta plataforma en una herramienta de impacto real.

Te puede interesar Candidata filipina gana el Miss Grand International; la dominicana clasificó al Top 20

Una causa que trasciende la corona

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/25/img3589jpg-05f424f3.jpeg

Desde este nuevo rol, impulsará iniciativas centradas en el acompañamiento, la educación y el acceso a recursos para mujeres en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas que enfrentan violencia doméstica.

Su objetivo es claro: abrir caminos hacia la recuperación, la autonomía y nuevas oportunidades de vida.

Esta misión conecta directamente con su trabajo al frente de la Fundación SOS Mujer Extraordinaria, organización que fundó en 2021 y que ha enfocado sus esfuerzos en brindar apoyo integral a mujeres en contextos complejos.

A través de programas de fortalecimiento emocional, formación y liderazgo, la fundación apuesta por ofrecer herramientas reales para reconstruir vidas con dignidad.

Uno de sus hitos más relevantes ha sido la campaña "No me pegues en nombre del amor", que entre 2022 y 2023 impactó a más de 1,500 mujeres, ayudando no solo a visibilizar la violencia doméstica, sino también a conectar a las afectadas con redes de apoyo.

"Para mí, esta corona no representa un título, representa una responsabilidad: usar cada espacio para visibilizar, apoyar y empoderar a mujeres que merecen volver a creer en sí mismas", compartió Kasmar.

Empresaria y psicóloga de formación, actualmente cursa una maestría en Trabajo Social con especialización en trauma y violencia. Su trayectoria combina preparación académica con acción comunitaria, tanto en República Dominicana como en Estados Unidos.

El certamen Mrs. International, por su parte, reconoce a mujeres casadas entre los 21 y 56 años, valorando no solo su presencia escénica, sino también su liderazgo, trayectoria y compromiso social. Una competencia donde, sin duda, la historia y el propósito cuentan tanto como la corona.