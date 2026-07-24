Las candidatas al Miss República Dominicana Universo participaron la noche de este jueves en la gala preliminar del certamen, que este año celebra su 70 aniversario, en un evento celebrado en el Centro de Convenciones de Sambil.

La competencia preliminar constituye una de las etapas decisivas del concurso, ya que es el escenario donde el jurado selecciona a las semifinalistas que serán anunciadas durante la gala final, programada para el próximo jueves 30 de julio en el Teatro Nacional.

Traje de gala y desfile

En la competencia de traje de gala, las aspirantes desfilaron con creaciones de los diseñadores Leonel Lirio, Melkis Díaz y Gianina Azar. Los tonos carmín, magenta y dorado dominaron la pasarela, donde el brillo fue uno de los elementos más destacados de la noche.

Cada candidata mostró su personalidad y estilo sobre el escenario, en una presentación que sirvió como antesala de la elección de la nueva representante dominicana al Miss Universo.

Las participantes también compitieron en traje de baño, una de las pruebas más esperadas por el público y que permite al jurado evaluar aspectos como la seguridad, el porte y la proyección escénica de las concursantes.

Entusiasmo por el certamen

Durante la actividad, la directora del certamen, Magaly Febles, expresó su entusiasmo porque la próxima edición de Miss Universo se celebrará en Puerto Rico.

Febles calificó el evento como un reto especial y recordó que hace 20 años preparó a Zuleyka Rivera, la última puertorriqueña en conquistar la corona de Miss Universo. "Me emociona que el certamen regrese a Puerto Rico", manifestó.