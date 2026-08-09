Los cortes que marcan tendencia para el cabello rizado

La clave está en adaptar el corte al patrón del rizo, la densidad y la forma del rostro, en lugar de intentar modificar su naturaleza. ( MAGNIFIC )

Durante mucho tiempo, el cabello rizado fue sometido a una especie de negociación constante: controlar el volumen, reducir el frizz y buscar que cada rizo permaneciera en su sitio. Las tendencias actuales proponen exactamente lo contrario. La textura natural gana protagonismo y los cortes se diseñan para acompañar el movimiento propio del cabello.

Para las mujeres de cabello rizado, 2026 trae una variedad de opciones que van desde cabelleras cortas y estructuradas hasta capas abundantes que potencian el volumen. La clave está en adaptar el corte al patrón del rizo, la densidad y la forma del rostro, en lugar de intentar modificar su naturaleza.

El shag rizado: volumen con actitud

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/09/pexels-blue-bird-7243130-31feb29f.jpg cada capa adquiere una forma diferente según el patrón del rizo. (PEXELS)

El shag continúa entre los cortes más atractivos para quienes quieren una imagen desenfadada. Sus capas irregulares permiten distribuir el volumen y crear movimiento alrededor del rostro.

En el cabello rizado, el efecto resulta especialmente interesante porque cada capa adquiere una forma diferente según el patrón del rizo. Puede llevarse con flequillo, mechones cortos alrededor de la cara o una versión más larga para conservar mayor cantidad de cabello.

Es un corte que funciona especialmente bien para quienes quieren volumen sin que la melena se vea pesada.

Este corte también ofrece un beneficio especial para quienes están en proceso de transición: se puede limpiar más drásticamente las puntas afectadas, sin sacrificar el largo del cabello.

El bob rizado: corto, elegante y con movimiento

Con él es posible decirle adiós a la rigidez de las líneas perfectamente rectas y encuentra en los rizos una versión más orgánica. La longitud puede situarse alrededor de la mandíbula o ligeramente por debajo, dependiendo del encogimiento natural del cabello.

Una de sus ventajas es que permite destacar el cuello y el rostro, mientras los rizos aportan volumen y personalidad.

El bob también admite distintas interpretaciones: más redondeado para potenciar el volumen o ligeramente más largo en la parte frontal para conseguir una silueta contemporánea.

El curly wolf cut: una versión más atrevida

La combinación entre shag y mullet conocida como wolf cut también encuentra su lugar entre las opciones para cabello rizado.

El corte se caracteriza por capas pronunciadas, volumen en la parte superior y una longitud que se conserva progresivamente hacia abajo. En los rizos, la transición entre las capas resulta menos rígida y genera una apariencia naturalmente desordenada.

Es una alternativa para quienes buscan un cambio más evidente y una estética juvenil.

Capas largas para potenciar el movimiento

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/09/2151968675-810e134b.jpg Las capas crean diferentes niveles de movimiento y ayudan a evitar que el cabello quede concentrado en una sola masa. (MAGNIFIC)

Las mujeres que prefieren conservar una melena larga no tienen que renunciar a las tendencias. Las capas largas permiten eliminar peso y favorecer que los rizos se formen con mayor libertad.

A diferencia de una melena completamente recta y uniforme, las capas crean diferentes niveles de movimiento y ayudan a evitar que el cabello quede concentrado en una sola masa.

El resultado es una melena con mayor dinamismo, especialmente cuando las capas comienzan alrededor del rostro.

El corte redondo para rizos abundantes

Para quienes disfrutan del volumen, el corte redondo es una alternativa especialmente favorecedora. Su silueta busca distribuir el cabello alrededor de la cabeza, creando una forma equilibrada y llena de movimiento.

En cabellos muy rizados o afro, esta propuesta puede adquirir una apariencia particularmente escultórica, ya que aprovecha la contracción natural del cabello para construir una forma definida.

Más que ocultar el volumen, este corte lo convierte en el protagonista.

El clavicut rizado

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/09/2147774938-71977c6e.jpg el resultado es una silueta contemporánea y versátil (MAGNIFIC)

El llamado clavicut, cuya longitud llega aproximadamente hasta las clavículas, ofrece un punto intermedio entre el cabello corto y la melena larga.

En una textura rizada, esta longitud permite conservar suficiente cabello para jugar con las capas, pero sin el peso que puede generar una melena demasiado larga.

El resultado es una silueta contemporánea y versátil, que puede llevarse con capas suaves o con una estructura más marcada.

Pixie para las más atrevidas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/09/pexels-andre-henrique-1490223-11191226-370db631.jpg Para las que desean un cambio radical. (ANDRÉ HENRIQUE, PEXELS)

El cabello rizado también puede llevarse muy corto. El pixie permite destacar los rasgos del rostro y convierte la textura natural en el elemento principal del look.

En lugar de buscar que los rizos desaparezcan, las versiones actuales juegan con ellos para crear volumen en la parte superior y movimiento en el contorno.

Es, además, una de las transformaciones más radicales para quienes desean dejar atrás una melena larga.