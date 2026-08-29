K-Beauty: los secretos detrás de una piel de porcelana

El maquillaje coreano apuesta por realzar las facciones sin ocultar por completo el rostro. ( MAGNIFIC )

El fenómeno de la belleza coreana continúa conquistando seguidores alrededor del mundo, y República Dominicana no es la excepción.

Hasta el 4 de septiembre, la Embajada de la República de Corea en República Dominicana celebra la Jornada Cultural Sejong 2026, una experiencia que invita al público dominicano a descubrir distintas expresiones de la cultura coreana.

El programa comenzó con un taller de K-Beauty, en el que las participantes conocieron algunas de las tendencias que hoy definen el maquillaje coreano y los secretos detrás de ese acabado fresco, luminoso y natural.

Uno de los momentos centrales fue una demostración inspirada en el estilo de los grupos femeninos de K-Pop, a cargo de la experta en cultura coreana Choi Jieun, quien compartió algunos de los trucos utilizados para conseguir el característico look de los ídolos coreanos.

Las claves del maquillaje K-Beauty

El maquillaje coreano apuesta por realzar las facciones sin ocultar por completo el rostro. La piel, la mirada y los labios adquieren protagonismo, pero siempre buscando un resultado ligero y natural.

Piel efecto "blurring": se utiliza esta técnica para difuminar visualmente la textura y minimizar la apariencia de los poros, creando un acabado suave y parecido a la porcelana, pero sin que el rostro luzca excesivamente cubierto.

Una mirada más definida: el delineado y las sombras se utilizan para ampliar y resaltar los ojos. La aplicación de diferentes capas de sombra permite crear profundidad.

Protagonismo del párpado inferior: se aplica maquillaje en esta zona para crear un efecto visual que hace que los ojos parezcan más grandes y aporta una apariencia juvenil.

Blush estratégico: el rubor se coloca justo debajo de los ojos para conseguir un aspecto fresco y juvenil. También puede aplicarse ligeramente sobre la nariz para ampliar visualmente esta zona y crear un efecto de apariencia delicada.

Iluminador, con moderación: se utiliza para aportar luminosidad y dar a la piel una apariencia saludable. La cantidad depende de las preferencias y de la forma del rostro.

Labios efecto "rabbit tongue": esta tendencia busca unos labios suaves, brillantes y translúcidos, con un acabado cristalino que recuerda a la apariencia de la lengua de un conejo. La recomendación es elegir un labial que armonice con el tono natural de los labios y luego agregar el gloss.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/k-beauty-2-c0812255.jpg La experta en cultura coreana Choi Jieun durante demostración del maquillaje coreano. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL)

El secreto comienza antes del maquillaje

En el K-Beauty, conseguir un buen maquillaje comienza mucho antes de aplicar la base. El cuidado de la piel es considerado la base para conseguir un acabado uniforme y luminoso.

Uno de los pasos fundamentales es la doble limpieza. Primero se utiliza un limpiador en aceite o agua micelar para retirar maquillaje e impurezas y, posteriormente, un limpiador en gel o espuma para completar la limpieza.

Después llega el tónico. La recomendación es aplicarlo dando pequeños toques para favorecer su absorción. También pueden utilizarse pads tónicos sobre las zonas donde la piel se sienta más seca o caliente, dejándolos actuar durante unos cinco minutos.

El fijador puede aplicarse antes del maquillaje. Puede aplicarse con pequeños toques utilizando una esponja. Esta técnica favorece la absorción del producto y ayuda a retirar el exceso de grasa. En lugar de rociarlo directamente sobre el rostro, se recomienda trabajar el producto con la esponja.

Dentro de esta rutina también aparece el Gua Sha, una técnica milenaria de la medicina tradicional china que consiste en masajear suavemente la piel con una piedra plana de bordes lisos.

En el rostro puede utilizarse para realizar un pequeño masaje de drenaje que ayude a disminuir la apariencia de hinchazón. La clave está en hacerlo con suavidad y sin ejercer demasiada presión para evitar irritaciones.

Una vez preparada la piel, se aplica el primer, especialmente en zonas con poros visibles o pequeñas líneas de expresión, seguido del protector solar y, finalmente, la base.

Menos es más

Uno de los principios fundamentales del maquillaje coreano es utilizar la menor cantidad de producto posible. La base debe aplicarse en una capa muy fina y distribuirse de manera uniforme. Una espátula puede ser una herramienta útil para extenderla sobre el rostro antes de difuminarla.

Otro de los trucos consiste en respetar las líneas naturales del rostro, siguiendo sus formas para conseguir un acabado más ligero y natural.

La elección de los tonos también es importante. En pieles con enrojecimiento intenso puede utilizarse un corrector o producto de tono verdoso para neutralizar visualmente el rojo.

En los laterales del rostro se recomienda aplicar menos producto que en la zona central y utilizar un tono que se integre naturalmente con el cuello, evitando que se perciba una diferencia de color.

Después se corrigen otras zonas que necesiten atención, como las ojeras. Para estas, el tono coral puede ayudar a neutralizar visualmente la oscuridad. Si no se dispone de un corrector coral, puede mezclarse un labial humectante de ese tono con el corrector habitual.

Para cubrir las ojeras, la aplicación debe comenzar desde la zona del lagrimal y extenderse hacia abajo, en lugar de concentrar todo el producto únicamente sobre la zona más oscura.

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