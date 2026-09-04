La modelo dominicana Hiandra Martínez suma un nuevo logro a su carrera internacional: por primera vez, ha sido elegida como imagen de una línea de cosméticos de YSL Beauty, la división de belleza de la reconocida casa de moda francesa Saint Laurent.

El debut llega de la mano del YSL Skin Affair Cushion, una nueva base de maquillaje líquida presentada en un formato compacto tipo clutch, que combina el universo del maquillaje con la estética sofisticada y moderna característica de la firma.

Para Martínez, la campaña representa también una evolución natural de una relación que comenzó en las pasarelas. La modelo dominicana debutó internacionalmente precisamente con Saint Laurent, y ahora regresa a la casa francesa desde una nueva faceta: como rostro de su propuesta de belleza.

"Es un honor formar parte de la nueva campaña de YSL Beauty. Un nuevo capítulo, un nuevo rostro, la misma energía", escribió Martínez en sus redes sociales al compartir las imágenes de la campaña.

De Azua a las grandes pasarelas

La historia de Hiandra Martínez en la moda internacional comenzó en 2016, cuando fue descubierta durante un casting en su ciudad natal, Azua, por Sandro Guzmán, de Ossygeno Models.

Su presencia y talento llamaron rápidamente la atención de profesionales de la industria, lo que la llevó a incorporarse a Next Management, una de las agencias de modelos más reconocidas a nivel internacional.

Un año después llegó uno de los momentos decisivos de su carrera. En 2017, Martínez debutó en la Semana de la Moda de París, donde desfiló para Saint Laurent. Esa aparición marcó el comienzo de una trayectoria que la llevaría a algunas de las pasarelas y campañas más importantes de la industria.

Desde entonces, su nombre se ha vinculado con firmas de lujo como Prada, Miu Miu, Chanel y Valentino, consolidando su presencia tanto en las principales semanas de la moda como en producciones editoriales.

Su rostro también ha protagonizado páginas de importantes publicaciones internacionales, entre ellas Vogue, Harper´s Bazaar y Elle, convirtiéndola en una de las modelos dominicanas con mayor proyección en la escena global.