Día Mundial de la Barba: siete consejos para cuidarla en casa

Lucir una barba con estilo va mucho más allá de dejarla crecer. ( MAGNIFIC )

Dicen que la barba es el maquillaje del hombre, y no es difícil entender por qué. Una barba bien cuidada puede transformar el rostro, definir las facciones y convertirse en una poderosa carta de presentación masculina.

Pero lucirla con estilo va mucho más allá de dejarla crecer: requiere atención y cuidados básicos que no necesariamente implican una gran inversión de dinero.

A propósito de que el primer sábado de septiembre se celebra el Día Mundial de la Barba, te compartimos una guía práctica con consejos para mantenerla impecable desde casa.

1. Lava la barba, pero evita hacerlo en exceso

La barba acumula sudor, grasa, residuos de productos y partículas del ambiente, por lo que mantenerla limpia es fundamental. Sin embargo, lavarla varias veces al día o utilizar productos demasiado agresivos puede eliminar los aceites naturales de la piel y dejar el vello seco, áspero o quebradizo.

Lo recomendable es incorporar la limpieza de la barba a la rutina diaria de higiene y prestar atención a cómo responde la piel. Utiliza un limpiador suave y asegúrate de masajear también la piel que se encuentra debajo del vello, no únicamente la superficie.

Después, enjuaga bien para evitar que queden residuos que puedan provocar sensación de pesadez o irritación.

2. Hidrata la piel debajo de la barba

Una de las causas más frecuentes de incomodidad cuando se lleva barba es la resequedad de la piel. Cuando el rostro no recibe suficiente hidratación, pueden aparecer tirantez, descamación y picazón, especialmente durante las primeras semanas de crecimiento.

Después de lavar la barba, seca el rostro con suavidad y aplica un hidratante adecuado para tu tipo de piel.

En barbas medianas o largas, es importante distribuir el producto entre los pelos para que llegue hasta la piel. Mantenerla hidratada no solo mejora la comodidad, sino que también ayuda a que la barba luzca más suave y ordenada.

3. Incorpora aceite o bálsamo según tus necesidades

Los aceites y bálsamos para barba pueden ser aliados para mejorar la apariencia y la sensación del vello. El aceite ayuda a aportar suavidad y a reducir la sensación de resequedad, mientras que algunos bálsamos ofrecen además una ligera fijación para controlar los pelos rebeldes.

La clave está en no abusar de la cantidad. Unas pocas gotas pueden ser suficientes, especialmente si tienes una barba corta.

Caliéntalas entre las manos y distribúyelas desde la raíz hacia las puntas, procurando que el producto llegue también a la piel. Si tienes piel grasa o tendencia a presentar brotes, busca fórmulas que se adapten a tus necesidades y evita aplicar cantidades excesivas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/cuidar-la-barba-otra-1dcc512c.jpg (SHUTTERSTOCK)

4. Cepíllala o péinala todos los días

El cepillado no es únicamente una cuestión estética. También ayuda a distribuir los aceites naturales y los productos de cuidado a lo largo del vello, además de contribuir a que la barba se vea más uniforme.

Para barbas cortas puede bastar con un peine de dientes adecuados; en barbas más largas, un cepillo diseñado para este tipo de vello puede facilitar el peinado. Hazlo con movimientos suaves y evita tirar de los nudos, ya que una manipulación brusca puede romper el pelo.

Además, establecer el hábito de peinarla diariamente ayuda a entrenar el vello para que crezca y se acomode en la dirección deseada.

5. Recorta con frecuencia para mantener la forma

Dejar crecer la barba no significa olvidarse de la tijera o la recortadora. Incluso si buscas una barba larga, los recortes periódicos ayudan a mantener una forma definida y a retirar puntas deterioradas.

Antes de comenzar, decide qué estilo quieres conservar y utiliza una recortadora con el accesorio adecuado para evitar cortar más de lo previsto. Si tienes poca experiencia, es preferible avanzar poco a poco: siempre puedes recortar más, pero recuperar el vello que ya cortaste requiere tiempo.

Presta especial atención a las zonas de las mejillas, el bigote y el cuello, ya que son determinantes para que el resultado se vea limpio.

6. Define el cuello y las mejillas sin exagerar

Una barba cuidada no necesariamente necesita líneas extremadamente marcadas. De hecho, uno de los errores más comunes es retirar demasiado vello intentando conseguir una definición perfecta.

La línea del cuello debe verse limpia, pero conviene respetar la forma natural de la barba. En las mejillas, elimina únicamente los pelos que estén claramente fuera de la línea que quieres mantener. El objetivo es conseguir un aspecto ordenado sin hacer que la barba parezca artificial.

Si no estás seguro de dónde establecer las líneas, empieza con una definición conservadora y observa cómo se adapta al crecimiento natural de tu rostro.

7. Cuida especialmente el bigote

El bigote forma parte de la barba y merece su propia atención. Cuando crece demasiado, puede caer sobre los labios, resultar incómodo al comer o beber y hacer que el conjunto pierda definición.

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