Miss Mundo Joheirry Mola regresa a RD y celebrará su triunfo con un concierto en el Faro a Colón

La docente y comunicadora dominicana Joheirry Mola obtuvo la corona de Miss Mundo 2026 y se convirtió en la segunda reina del país del afamado certamen. ( AFP )

La dominicana Joheirry Mola, quien hizo historia al ganar la corona de Miss Mundo, regresará al país para reencontrarse con sus seguidores y celebrar su triunfo junto al público dominicano.

La organización Miss Mundo Dominicana anunció que la reina llegará al país y será recibida este domingo 27 de septiembre con el concierto "La Corona Vuelve a Casa", una actividad que contará con música, artistas invitados y otras presentaciones.

De acuerdo a una publicación en el Instagram oficial de Miss Mundo RD, el evento está pautado para las 5:00 de la tarde en el Faro a Colón, en Santo Domingo Este, donde los organizadores invitaron al público a acompañar a Mola en su regreso.

"Este domingo 27 de septiembre queremos sentirlos y rodear a nuestra Miss Mundo del cariño, la alegría y el orgullo que se siente en todo el país", informó la organización a través de sus redes sociales.

La actividad cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo de República Dominicana.

La organización describió el regreso de Mola como un reencuentro con el país que la vio "soñar y hacer historia", y convocó a los dominicanos a participar en la celebración.

Segunda corona del Miss Mundo

La dominicana Joheirry Mola se alzó con la corona de Miss Mundo 2026 el pasado 5 de septiembre, convirtiéndose en la segunda representante del país en alcanzar este título y poniendo nuevamente la bandera dominicana en lo más alto de uno de los concursos de belleza más importantes del mundo.

Más allá de su presencia sobre el escenario, Mola destacó durante su participación por un discurso centrado en el propósito, el servicio y la educación, valores que forman parte de su historia personal y de la manera en que entiende el papel de una reina de belleza.

Durante la ronda de preguntas, la dominicana dejó claro que su visión de la belleza trasciende lo físico y está vinculada con la capacidad de generar cambios positivos en la sociedad.

"Como mujer, quiero aportar la historia de una mujer que ha roto barreras, que sabe que la belleza física no lo es todo y que su propósito es más grande que ella misma", expresó Mola.