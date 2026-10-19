"Caminar en Victoria's Secret no es la gran cosa": Barbara Palvin desfila seis semanas después de dar a luz

La modelo húngara Barbara Palvin en el Victoria's Secret Fashion Show 2026. ( TOMADA DE @VICTORIASSECRET )

La modelo húngara Barbara Palvin sorprendió con su regreso al desfile de Victoria's Secret apenas seis semanas después de dar a luz a su primera hija. Sin embargo, lejos de considerar su participación una hazaña extraordinaria, aseguró que volver al trabajo en ese período "no es la gran cosa".

Palvin, de 33 años, participó el domingo 18 de octubre en el Victoria's Secret Fashion Show, celebrado en Los Ángeles, California, donde habló sobre su experiencia como madre y su rápida reincorporación a las pasarelas.

"Voy a cumplir seis semanas de posparto mañana y creo que en Estados Unidos la mayoría de las personas tienen que volver al trabajo después de seis semanas. Así que no es la gran cosa", declaró la modelo a la revista People durante una entrevista exclusiva entre bastidores.

La modelo explicó que se encontraba en buenas condiciones físicas y manifestó su satisfacción por formar parte del espectáculo.

"Me siento muy bien. Creo que es muy empoderador que el equipo de Victoria's Secret me tenga en el desfile y que estemos apoyando a las mujeres", expresó.

Su regreso a las pasarelas

Palvin apareció en la pasarela con un conjunto de lencería rosa semitransparente, acompañado de un peinado voluminoso y maquillaje en tonos rosados.

Su participación tuvo lugar pocas semanas después del nacimiento de Sylvie, su primera hija con el actor estadounidense Dylan Sprouse, con quien contrajo matrimonio en 2023.

La pareja anunció públicamente la llegada de la niña el pasado 28 de septiembre.

Aunque Palvin minimizó la importancia de su regreso, su esposo expresó admiración por el esfuerzo realizado para prepararse para el espectáculo.

Sprouse, de 34 años, aseguró durante su paso por la alfombra rosa que su esposa había trabajado intensamente para volver a desfilar.

"Me sorprende cómo es capaz de mantener la compostura y hacerlo cada vez", declaró el actor, quien estuvo entre los asistentes al desfile para apoyarla.

Barbara Palvin habla sobre los desafíos de la maternidad

La modelo también reconoció que convertirse en madre ha representado una experiencia llena de emociones y ajustes para ambos.

"Ha sido una aventura divertida, pero también aterradora. Es como una montaña rusa", comentó.

Palvin elogió el papel de Sprouse como padre y aseguró que los dos continúan aprendiendo a desenvolverse en esta nueva etapa familiar.

Las declaraciones de la modelo también pusieron sobre la mesa las condiciones de reincorporación laboral de las madres en Estados Unidos, donde no existe una licencia nacional remunerada por maternidad aplicable de manera general a las trabajadoras del sector privado.

Aunque existen protecciones laborales y programas de licencia en determinados estados, las condiciones varían según el empleador, la situación laboral y el lugar de residencia.

La participación de Palvin en Victoria's Secret fue su primera aparición en el espectáculo desde el nacimiento de su hija y marcó su regreso a una de las pasarelas con las que ha mantenido una larga relación profesional.