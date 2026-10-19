Reina de belleza muere alcanzada por un rayo mientras peinaba a su sobrina

Ana Beatriz Araújo Ferreira, reina del rodeo de Almas. ( TOMADA DE INSTAGRAM. )

La brasileña Ana Beatriz Araújo Ferreira, de 22 años, ganadora del título de reina del rodeo de Almas, en el estado de Tocantins, murió el 3 de octubre de 2026 tras recibir una descarga eléctrica provocada por un rayo mientras peinaba a su sobrina de ocho años durante una lluvia ligera.

El accidente ocurrió alrededor de las 3:00 de la tarde en el patio trasero de la vivienda de su madre, donde la joven compartía con familiares.

Según relató su hermana, Lana Letícia, al periódico brasileño Jornal do Tocantins, Ana Beatriz había terminado de bañar a su hijo y a su sobrina cuando comenzó a peinar a la niña cerca de un lavadero.

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En ese momento, un rayo alcanzó el área donde ambas se encontraban, provocando que cayeran al suelo.

La joven sufrió un paro cardíaco y fue reanimada por los equipos de emergencia. Sin embargo, durante su traslado hacia un centro hospitalario en Porto Nacional, a unos 230 kilómetros de Almas, presentó nuevas complicaciones cardíacas y falleció.

La sobrina sobrevivió

La niña de ocho años también resultó afectada por la descarga eléctrica y, aunque recuperó la conciencia, permaneció varias horas sin sentir las piernas.

La menor fue trasladada al Hospital Regional de Dianópolis, donde permaneció ingresada durante una noche para observación médica.

Según informó su familia a medios brasileños, la niña recuperó la sensibilidad en las piernas y recibió el alta hospitalaria el domingo 4 de octubre.

Los familiares explicaron que, al momento del accidente, el cielo estaba nublado y apenas caía una lluvia ligera, por lo que no habían percibido un riesgo elevado.

¿Quién era Ana Beatriz Araújo Ferreira?

Ana Beatriz había cumplido 22 años el 26 de septiembre, apenas una semana antes de su fallecimiento.

Era conocida en Almas por haber conquistado el título de reina del rodeo de la ExpoAlmas 2026, una feria dedicada a las actividades agropecuarias, culturales y de entretenimiento.

Además de su participación en el certamen, estudiaba fisioterapia en la Universidad Unopar y era madre de un niño de cinco años llamado Luiz Henrique.

Su hermano, César Augusto, declaró a CNN Brasil que Ana Beatriz era una persona dedicada a su familia y recordó que el accidente ocurrió precisamente mientras cuidaba a su sobrina.

El Sindicato Rural de Almas, organizador de la feria en la que fue coronada, expresó sus condolencias y destacó su participación en las tradiciones culturales de la comunidad.