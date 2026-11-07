Miss Universo RD quedó inconsciente tras accidente: Magali Febles narra cómo ocurrieron los hechos

Fotografía de archivo de Magali Febles junto a la Miss República Dominicana Universo 2026, Melissa Núñez. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

La directora de la franquicia Miss República Dominicana Universo, Magali Febles, relató los momentos de angustia que vivió junto a la Miss República Dominicana Universo 2026, Melissa Núñez, durante un accidente de tránsito ocurrido la noche del viernes, 6 de noviembre, en el Distrito Nacional.

"Anoche fue una experiencia muy fuerte, pero estamos vivos", expresó Febles durante una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, al mediodía de este sábado, donde informó que tanto ella como Núñez presentan golpes y lesiones, pero se encuentran estables.

Tras el accidente, que ocurrió en la avenida Núñez de Cáceres, en el sector El Millón, Febles explicó que una de las gomas del vehículo explotó luego de impactar contra un muro de cemento, lo que provocó que perdieran el control y que la yipeta cayera por un hoyo.

"Fue algo que realmente no sé ni cómo explicar que estamos aquí", manifestó al recordar lo sucedido.

Detalles del accidente

Febles contó que el impacto fue tan fuerte que golpeó su cabeza contra el tablero del vehículo y llegó a perder el conocimiento por unos instantes. Sin embargo, aseguró que su mayor angustia fue ver a Melissa inconsciente.

"Melissa está golpeada, está bien, ella perdió el conocimiento, era mi preocupación mayor", relató.

Indicó que las bolsas de aire se activaron y que, debido al vuelco del vehículo, no podían salir por las ventanas. Además, explicó que ambas estaban adoloridas y tenían dificultades para moverse.

"Cuando yo hago así, miro para atrás en el vehículo y veo a Melissa inconsciente, yo me volví como loca. Yo creo que eso es lo que más a mí me ha afectado", expresó.

Febles narró que, desesperada por buscar la manera de auxiliar a la joven, salió por el techo del vehículo (sunroof), por donde pudieron sacarla mientras esperaban que giraran el vehículo.

"En ese momento mi única preocupación era que Melissa estuviera bien, que estuviésemos todos bien, que no hubiese ninguna pérdida", sostuvo.