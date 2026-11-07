Magali Febles y Melissa Núñez sufren accidente de tránsito en la Núñez de Cáceres

Magalis Febles y Melissa Nüñez durante una rueda de prensa luego de la coronación. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

La reconocida preparadora de reinas de belleza Magali Febles y la Miss República Dominicana Universo 2026, Melissa Núñez, resultaron lesionadas en un accidente de tránsito ocurrido este viernes en la avenida Núñez de Cáceres, en el sector El Millón del Distrito Nacional.

De acuerdo con la información ofrecida por una fuente de Diario Libre, el accidente se produjo cuando el vehículo en el que se desplazaban sufrió un volcamiento.

Al llegar al lugar, el personal de emergencias asistió a Febles, que manifestó dolor de cabeza y en el costado derecho del cuerpo.

Estado de las afectadas

De acuerdo con la información, Febles no presentaba signos visibles de traumatismos. Sin embargo, la preparadora de reinas fue trasladada al centro médico privado para recibir una evaluación más exhaustiva.

De igual forma, Melissa Núñez presentó laceraciones superficiales en el brazo derecho, específicamente en el antebrazo y la muñeca.

Núñez también recibió asistencia en el lugar del accidente y posteriormente fue trasladada al mismo centro que Febles para recibir atención médica.

Por lo que se sabe, solo estas mujeres resultaron heridas en el accidente. Las circunstancias que provocaron el volcamiento del vehículo todavía no han sido establecidas.

Coronación de Núñez

Melissa Núñez, representante de Concepción de La Vega, fue coronada como Miss República Dominicana Universo 2026 la noche de este jueves 30 de julio.

La reina de belleza representará al país en el certamen de Miss Universo que se celebrará en el Coliseo de Puerto Rico el próximo 24 de noviembre.