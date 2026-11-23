Melissa Núñez desfila con su traje típico durante la competencia de Miss Universo 2026, celebrada en Puerto Rico. ( CAPTURA DE VIDEO )

La cuenta regresiva para conocer a la nueva Miss Universo 2026 entra en su etapa decisiva y Color Visión, canal 9, anunció que transmitirá este martes 24 de noviembre, a partir de las 9:00 de la noche, la gala final del certamen, que tendrá como escenario el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

La celebración de la 75.ª edición del concurso internacional reúne a 116 candidatas, entre ellas Melissa Núñez, representante de República Dominicana, quien buscará conquistar la segunda corona para el país, 23 años después del triunfo de Amelia Vega en 2003.

Bajo el lema "¡Color Visión es la casa de Miss Universo!", la planta televisora invitó a los dominicanos a seguir la competencia y respaldar a la candidata nacional durante la elección de la nueva soberana de la belleza universal.

"Prepara tu bandera, reúne a la familia y vive cada minuto de emoción, elegancia y orgullo patrio a través de nuestra pantalla", expresó el canal en un mensaje difundido a través de sus plataformas digitales.

Puerto Rico acoge la celebración

Las actividades de Miss Universo 2026 comenzaron el pasado 11 de noviembre en la bahía de Aguadilla y continuaron con una programación que permitió a las participantes compartir experiencias, conocer distintos atractivos de Puerto Rico y promover las tradiciones de sus respectivos países.

Durante su estancia, las aspirantes han participado en encuentros culturales, sesiones fotográficas, ensayos y otras actividades que forman parte de la preparación para la elección final.

Uno de los momentos más esperados se produjo el sábado 21 de noviembre, durante la presentación de los trajes típicos, una competencia en la que las candidatas exhibieron diseños inspirados en la historia, las costumbres y los símbolos de sus naciones.

Las propuestas destacaron por sus elaborados vestuarios, accesorios y elementos artesanales, que convirtieron el escenario en una muestra de creatividad e identidad cultural.

La competencia preliminar

El domingo 22 de noviembre se celebró la competencia preliminar, considerada una de las etapas más importantes del proceso de selección de las semifinalistas.

Durante esta jornada, las representantes desfilaron en traje de baño y vestido de gala, mientras el jurado evaluaba su seguridad, desenvolvimiento escénico, presencia y elegancia.

Esta presentación permitió apreciar la preparación de las participantes antes de la noche de coronación, cuando se anunciarán las clasificadas y se desarrollarán las distintas rondas eliminatorias.

Melissa Núñez busca hacer historia

La participación de Melissa Núñez ha despertado el interés de los seguidores dominicanos de los concursos de belleza, que mantienen sus expectativas en torno al desempeño de la representante nacional.

La candidata aspira a repetir la hazaña de Amelia Vega, quien en 2003 se convirtió en la primera dominicana en conquistar la corona de Miss Universo durante la edición celebrada en Panamá.

La gala del martes marcará también la despedida de la actual reina, la mexicana Fátima Bosch, quien entregará la corona a su sucesora.

Dónde ver la transmisión

En República Dominicana, Color Visión anunció que ofrecerá la transmisión a partir de las 9:00 de la noche por el canal 9.

anunció que ofrecerá la transmisión a partir de las 9:00 de la noche por el canal 9. La edición número 75 de Miss Universo concluirá con la coronación de la nueva reina, en una ceremonia que reunirá a representantes de distintas regiones del mundo y pondrá fin a las actividades desarrolladas durante noviembre en Puerto Rico.

concluirá con la coronación de la nueva reina, en una ceremonia que reunirá a representantes de distintas regiones del mundo y pondrá fin a las actividades desarrolladas durante noviembre en Puerto Rico. La gala final también será transmitida por Telemundo, a partir de las 8:00 de la noche, hora de República Dominicana.