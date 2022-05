Así debes usar la plancha, según tu cabello

A la hora de usar la plancha de cabello, no es lo mismo para todas las mujeres. Tampoco es lo mismo cualquier plancha: lo ideal es elegir una plancha profesional, que duran mucho más que las de baja calidad.

En términos generales, lo ideal es lavar previamente el cabello con un shampoo fortificante y aplicar una mascarilla o protector térmico.

Si tienes el cabello corto, lo mejor es dejar que se seque al natural, para no aplicar doble calor. Si tienes el cabello largo, deberás usar el secador. No uses la plancha sobre el cabello húmedo.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/28/una-mujer-con-cepillo-de-dientes-en-la-boca-7194ae11.jpg

Cómo máximo, lo ideal sería que planches el cabello no más de dos veces a la semana. Si lo haces todos los días, dañarás mucho el cabello y arriesgarás a que se rompa fácilmente.

Cabello corto : usa la plancha para dar forma a los pequeños mechones.

: usa la para dar forma a los pequeños mechones. Cabello media melena : puedes ayudarte con la plancha para crear un liso más intenso o bien rizos y ondas. Puedes aplicar una laca para fijar el peinado una vez usada la plancha .

: puedes ayudarte con la para crear un liso más intenso o bien rizos y ondas. Puedes aplicar una laca para fijar el peinado una vez usada la . Cabello rizado: enrolla un mechón entre las planchas, tirando no más de tres segundos. Empieza por la nuca y sube. Fija con un peinado y con laca.

enrolla un mechón entre las planchas, tirando no más de tres segundos. Empieza por la nuca y sube. Fija con un peinado y con laca. Cabello lacio: si tienes rizos, el procedimiento es el mismo. Desde la nuca, recoge en mechones y alisa hacia arriba.