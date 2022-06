Cabello: cómo hacer que tenga más brillo

Si quieres hacer que tu cabello tenga más brillo, presta atención a estos consejos:

¡Limpia tus peines! Estamos hablando de tus peines, cepillos y peinetas. Límpialos de manera regular, ya que la suciedad acumulada termina en tu cabello.

Para limpiarlos, puedes sumergirlos en agua caliente con unas gotas de detergente. Deja que se sequen al aire.

A la hora de cepillarte, pon la cabeza boca abajo y peina con entusiasmo con un cepillo de cerdas naturales. Este tipo de cepillos, en lugar de los que tienen cerdas sintéticas, eliminan las partículas de suciedad del aire y reparten el aceite natural del cabello.

A la hora de lavarte el cabello, aplica una mascarilla al menos 20 minutos antes. Escoge una mascarilla libre de sulfatos. No uses agua demasiado caliente, sobre todo si tienes el cabello con tinturas, porque hace que el color pierda intensidad. Atención: no apliques la mascarilla más de una vez a la semana.

A la hora de enjuagarte, hazlo con agua fría. Con esto cerrarás la cutícula, mantendrás el color durante más tiempo y le darás mayor luminosidad.