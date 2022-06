Cómo darle más volumen al cabello fino

Puedes adoptar ciertos trucos caseros que te serán de mucha utilidad ¡Mira!

Masajea el cabello: antes de lavarlo, masajea con movimientos en círculo con ambas manos a los lados y hacia arriba de la cabeza. Además de aumentar el volumen de tu cabellera, te dará una sensación de relax.

Usa el shampoo adecuado: no uses shampoo con siliconas, puesto que el debilitamiento y rotura del cabello fino. Usa un shampoo que contenga ingredientes cómo el aceite de coco y almendras, y que sean ricos en vitamina B5, C y E para aumentar su volumen y fortalecerlo desde la raíz a las puntas.

Temperatura del agua: usa agua templada a caliente, ya que le aportará textura al cabello.

Enjuague: realiza el último enjuague con la cabeza hacia abajo para ganar volumen.