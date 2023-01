Cómo elegir la mejor crema para la cara

Las cremas para el rostro son una parte esencial de cualquier rutina de skincare. Aquí te enumeramos algunos factores que son esenciales para tener en cuenta a la hora de escoger una crema para el rostro.

Tipo de piel: elegir una crema que se adapte a tu tipo de piel (seca, grasa, mixta, sensible, etc.).

Problemas de piel específicos: si tienes arrugas, manchas, acné, etc., busca una crema que se centre en tratar esos problemas.

Ingredientes activos: busca cremas con ingredientes probados y efectivos, como ácido hialurónico, vitamina C, retinol, etc.

Hipoalergénicas y no comedogénicas: si tienes piel sensible o propensa al acné, busca cremas hipoalergénicas y no comedogénicas para evitar irritaciones o brotes.

Precio: no necesitas gastar una fortuna en una buena crema, pero tampoco es recomendable optar por las más baratas, ya que a menudo contienen ingredientes de baja calidad.

Recuerda leer siempre los ingredientes y las reseñas antes de elegir una crema para asegurarte de que se ajusta a tus necesidades y preferencias.