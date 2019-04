$!Beyoncé revela que sufrió preeclampsia y llegó a pesar 215 libras durante último embarazo

La famosa cantante estadounidense Beyoncé reveló que al culminar su último embarazo presentó varias complicaciones de salud, como preeclampsia y que llegó a pesar 98 kilos (unas 215 libras).

La estrella hizo la revelación en el documental 'Homecoming' en Netflix acerca de su actuación en el festival de música de Coachella de 2018.

De acuerdo a lo publicado, Beyoncé dijo que producto de la situación le subió la presión y a uno de los bebés (tuvo mellizos) se le detuvo los latinos del corazón dentro del útero, por lo cual la sometieron a una cesárea.

"Mi cuerpo pasó por muchos más cambios de lo que jamás pensé que podría soportar. El día que di a luz pesaba 98 kilos. Tuve un embarazo extremadamente difícil. Tenía la presión alta, y desarrollé preeclampsia. Y el latido del corazón de uno de los bebés se detuvo un par de veces mientras aún estaban en el útero, así que tuvieron que hacerme una cesárea de emergencia", expresó la artista.

Los bebés de la cantante, de nombre Sir y Rum, nacieron en junio me 2017, pero fue hasta ahora que ella habló sobre el proceso que vivió durante su gestación. Beyonce es madre también de Blue Avy, de siete años, producto de su matrimonio con el rapero, empresario productor musical Jay Z.

En el documental, la estrella de la música pop también habla sobre la difícil que fue ponerse en forma luego del aumento de peso que sufrió, sobre todo porque tenía que estar pendiente de tres hijos.

"Al principio tenía espasmos musculares todo el tiempo y a nivel interno, mi cuerpo no parecía estar conectado. Mi mente no estaba a lo que debía estar. En el fondo quería centrarme en mis pequeños. Esa parte, ese sacrificio, es lo que la gente no ve", dijo de acuerdo a declaraciones suministradas por la revista de espectáculo Quien.com.