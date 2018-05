El perro solo quiere jugar

Tengo un pastor alemán de unos 3 años. Hemos intentado aparearlo en varias ocasiones pero se comporta como si no quisiera. Le hemos buscado perras de su raza en etapa de celo, pero solo juega con ellas. ¿Qué podemos hacer?

Muchas veces cuando vamos cruzar nuestros perros, el macho esta tímido, no hace nada etc.., puede estar pasando varias cosas:

1. La hembra no está en su punto exacto del celo. Cuando la perra empieza a sangrar esta óptima para ser montada después de los 10 días de iniciado el sangrado, hasta 5 a 7 días después. Si la llevan antes de esta fecha o pasada la fecha la perra lo rechazará.

2. Lugar no adecuado para la monta. Cuando se va a realizar la monta debe de llevarse la hembra a casa del macho para que el perro se sienta en confianza. Si el perro es llevado donde vive la hembra, el animal puede estar nervioso porque no es su ambiente y por lo tanto no hará nada.

3. Perro en mal estado de salud, un animal enfermo no estará en condiciones de realizar una monta adecuada.

Contacta a tu veterinario para confirmar si todo esto está en orden. Existe otra solución, si quieres una cría de tu perro específicamente se puede pensar en proceder a someter a una perra a la inseminación artificial.