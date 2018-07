214 (b): El artículo más usado para negar visas de no-inmigrante

Este es el artículo de la Ley de Inmigración más usado para negar visas de no-inmigrante. Las personas se quejan de que no tienen explicación, y en más de una ocasión se le ha solicitado al Departamento de Estado que establezca ciertos elementos para que sean explicados a las personas cuyas solicitudes son negadas. El Manual de Asuntos Extranjeros le da la libertad a cada consulado de hacer una carta explicativa, pero tiene también un formato preestablecido que puede ser utilizado por todos. Lo malo es que a veces, otras inelegibilidades quieren taparse con este artículo, porque francamente, muchas veces resulta evidente que una persona no tiene la intención de quedarse en los Estados Unidos. Hay quien dice que este artículo también es usado para expresar que un cónsul no está seguro de que el aplicante vaya a utilizar su visa para los fines de la misma, es decir, que va a entrar a los Estados Unidos con propósitos diferentes a los planteados. Por otro lado, si una visa es negada bajo el INA 214 (b), usted solo tiene que demostrar que sus condiciones han cambiado, ya que no es una inelegibilidad permanente. Por ley, sin embargo, un cónsul no puede desincentivarlo de que usted haga una nueva aplicación.