Estoy a punto de dar a luz y mi esposo me dejó por otra mujer, ¿qué hago?

Estoy a unas cuantas semanas para dar a luz, y estoy sufriendo mucho, mi esposo me dejó, y necesito ver cómo salgo adelante, ya no quiero afectar más al bebé, y tampoco seguir sufriendo después del parto, y para colmo tengo a mi hijo mayor viendo este desastre de vida, o sea ver cómo su madre sufre porque su papá me dejó por otra mujer, trato de no llorar frente a él, pero créame que es bien difícil.

No puedo imaginarme lo que estás pasando en este momento y a la vez, siento mucha admiración por ti, pues a pesar del dolor que estás viviendo quieres tratar de sentir calma en toda esta tormenta para poder tener un buen término de gestación.

Una de las cosas más difíciles es querer entender el por qué el otro nos dejó de querer, pero te recomiendo que no busques motivos y mucho menos culpables, pues es algo que sale de tu control y el mantener la búsqueda de respuestas lo único que hace es empeorar tus emociones.

Lo que necesitas ahora es enfocarte en las cosas que sumen a tu bienestar y mejoren tu situación. Serás mamá por segunda vez, y tan solo eso es motivo suficiente para querer superar lo malo; estoy segura de que mucha gente que te quiere estará a tu lado y en este momento, es sano buscar el apoyo de esas personas que estén pendientes de ti y que te ayuden.

Es recomendable que no averigües sobre la vida de él, ni de lo que está haciendo. Mantén la distancia, y debes pedirles a tus conocidos que no te informen sobre él.

En cuanto al llanto delante de tu hijo mayor, es normal que lo hagas, no escondas las emociones en su presencia. No debes contarle los problemas de ustedes como pareja, pero sí puedes permitirle verte triste, eso no está mal, al contrario, le enseñas que llorar es parte de la vida, que la tristeza es una emoción como cualquier otra; pero nunca le hables mal de su papá.

No te diré que será fácil, pero debes encontrar motivos para seguir adelante, que no tan sólo sean tus hijos, también necesito que pienses en ti y que luego de tu parto puedas retomar cosas poco a poco.

También te hará bien luego del parto que asistas a terapia, eso es sanación en todos los sentidos.