La letra de la ley en materia de revocaciones de visas

El Manual de Asuntos Extranjeros, 9 FAM 403, establece en uno de sus numerales que cuando un Oficial Consular va a revocar una visa, debe, cuando sea práctico, tratar de darle la oportunidad al extranjero de explicar por qué esa visa no debe ser revocada. En la práctica, yo no he visto un solo caso en el cual esto haya sucedido, y en buen derecho, el Consulado puede alegar que protege fuentes de información, que las informacióones en los Sistemas de Visas son confidenciales y no pueden ser reveladas (aunque varios tribunales en los EEUU han confirmado que sí deben darse explicaciones de por qué se revoca una visa, y así se está discutiendo, particularmente en algunos estados que son más liberales que otros). Sin embargo, la letra de la ley es bien clara, y también queda bien establecido en el FAM que una visa no puede ser revocada cuando la información negativa que existe sobre una persona no es suficiente para ameritar una inelegibilidad o cuando lo que existe es una supuesta inelegibilidad. Sin embargo, es más de un caso, una visa es revocada porque una persona interesada ha hecho una denuncia o un informe que a todas luces viene de un lugar equivocado, sin embargo, esta información es considerada creíble en el Consulado. Las últimas noticias que hay en ese sentido es que el 9 FAM 403, va a ser modificado por que supuestamente no refleja “la sustancia de las regulaciones del Departamento de Estado”. Sin embargo, todavía está ahí y no hay autoridad que quiera cumplir con ese artículo, cuando otros son cumplidos bajo estricto apego a la letra de las regulaciones.