¿Hasta cuándo aguantar la infidelidad?

Pregunta: Quiero saber si puedo seguir tolerando infidelidad. Quiero salvar mi familia y no sé si esta de tantas veces que lo he intentado, valga la pena. Honestamente la situación es difícil. Esta vez fue la última vez que terminamos y él anda buscándome y supuestamente dispuesto a cambiar, por lo tanto no sé qué hacer. No quiero seguir poniendo en riesgo mi estabilidad. Me siento hasta masoquista al darle una oportunidad tras otra y lo peor del caso es que nunca he superado ninguna de las cosas que ha hecho, por lo tanto le doy la oportunidad sin dejar de vivir y recordar cada cosa todos los días, y él me llama bipolar por mis cambios de humor, pero no es fácil recordar todas sus acciones y seguir actuando como que no pasa nada. Necesito ayuda, siento que ya no puedo más.

Respuesta: Una traición nos mueve el piso, nos hace dudar de nosotros mismos, es como una avalancha o una montaña rusa donde se manejan tantas emociones encontradas, que uno llega hasta a dudar de su dignidad. Me expresas que han sido reiterativas las infidelidades por lo que entiendo, que el callar buscando que así quizás él mejore no es lo más sano, como tampoco darle oportunidad de regresar a la relación cuando realmente no ves ningún cambio.

Creo que es momento de que asumas que ya no puedes sola, que este malestar que me describes puede llevarte a quedarte paralizada y no hacer nada con tu vida, mientras te vas desgastando y perdiendo el norte de lo que realmente eres y quieres. No te digo que la única solución es el divorcio, pues es imposible decir esto sin trabajar la relación de pareja. Pero creo mi querida que ahora debes pensar en ti y asistir a psicoterapia para que entiendas qué ha pasado contigo, por qué has aguantado, aprendas a poner límites, cultivar el amor propio y darte cuenta que es básico en el amor sano vivir una exclusividad.

De nada sirve que te quedes esperando un milagro, solo podrá realizarse si asumes que eres la única responsable de crear bienestar en tu vida.