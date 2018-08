Hemorragia por déficit de vitamina K

El sangrado del recién nacido por deficiencia de vitamina K puede aparecer a las 24 horas después del nacimiento y hasta 2 a 4 semanas más tarde si al niño no se le inyectó una dosis de esta vitamina. El niño tiene niveles bajos de vitamina K al nacer, porque ésta vitamina se moviliza con dificultad a través de la placenta, y porque las bacterias que ayudan a producirla no están presentes en buena cantidad tempranamente en el intestino del recién nacido. La vitamina K es un factor de la coagulación.

La hemorragia por deficiencia de vitamina K es una condición fácilmente prevenible. En nuestro país los pediatras la inyectamos de rutina al momento del nacimiento sin pedir ningún consentimiento. Es una práctica que recomendó la Academia Americana de Pediatría desde el año 1961 que hizo desaparecer el “síndrome hemorrágico del recién nacido” responsable de invalidez y muerte debido a hemorragias intracraneales y a otros niveles.

Entre febrero y septiembre/2013 se confirmaron 4 sangrados tardíos por deficiencia de vitamina K en el hospital de niños de Nashville, Tennessee, EE.UU. ¿Por qué una condición que no veíamos en la práctica pediátrica vuelve a reaparecer? porque en algunas culturas los padres tienen el derecho a decidir con sus hijos incluso sobre asuntos que ellos ignoran, muchas veces, influenciados por información poco confiable que los llevan a rechazar prácticas medicas correctas. No hay dudas, que el comportamiento y conducta de esos padres son raras y pueden resultar peligrosas. Por ejemplo, el 82% de los padres que se oponen a la inyección de la vitamina K en los EE.UU. también se oponen a la profilaxis (gotas en los ojos) para evitar la oftalmía gonocócica del recién nacido y a la vacunación de sus hijos con la reaparición de enfermedades ya erradicadas.

En conclusión: es bueno que los padres indaguen y pregunten. Que lean, pero que no crean todo lo que leen. Que compartan sus inquietudes con el pediatra y que éste, esté lo mejor informado posible, preparado para disuadir no para atacar. Para orientar a los padres respecto a qué es lo mejor para la salud y bienestar de sus hijos.

REFERENCIA: This Infant Disease was eradicated. Now is back. Why? F. Perry Wilson MD, MSCE. July 20/2018. MedPage Today.