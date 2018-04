Ibuprofeno e Infertilidad

Ibuprofeno, es un analgésico antiinflamatorio no esteroide que se usa para aliviar lo que sea, la resaca por la noche anterior, los síntomas de un virus, los dolores del cuerpo etc. Suele ser usado con regularidad por jóvenes atletas, deportistas olímpicos y futbolistas profesionales para aliviar los dolores propios de sus actividades. Ibuprofeno, es el nombre genérico de productos comerciales como el Advil y el Motrin.

Según un estudio publicado en Journal Proceedings of The National Academy of Sciences, existe una relación directa entre el uso habitual del Ibuprofeno en hombres jóvenes y la infertilidad, que se asocia también a hipogonadismo, condición que se caracteriza por disfunción eréctil, depresión, pérdida de la masa muscular, del deseo sexual y de la calidad de los huesos.

Se compararon dos grupos de jóvenes, uno que tomó 600 mgs de Ibuprofeno dos veces al día que es la dosis que regularmente toman los deportistas y otro grupo al que se le dio un placebo. A ambos grupos se les tomó sangre periódicamente para análisis y pruebas hormonales. Grupo 1, a los 14 días de estar tomando el medicamento le encontraron niveles altos de hormona luteinizante que es la que regula la producción de testosterona y otras hormonas, y, 44 días después, los niveles continuaban muy elevados. Sin embargo, los niveles de testosterona se mantenían bajos, alterándose así la relación testosterona/hormona luteinizante que es un signo de hipogonadismo según este estudio.

Los investigadores estudiaron además, los efectos directos del Ibuprofeno sobre el testículo usando muestras de donantes de órganos. Cuando se expusieron a niveles de Ibuprofeno similares a los del grupo que tomó el medicamento, 24 horas después las muestras testiculares produjeron muy pequeñas concentraciones de testosterona. Y, a mayor tiempo de exposición a la droga, el impacto fue más dramático.

Estudios previos hechos en Francia y Dinamarca han encontrado, que niños nacidos de madres que tomaron Ibuprofeno regularmente en el primer trimestre de la gestación, elevaron la frecuencia de tener un desarrollo testicular anormal, dando fe a la hipótesis de que en algunos escenarios, esta droga, tiene efectos negativos para la fertilidad masculina.

Se sabe que los efectos del Ibuprofeno a corto plazo son reversibles, faltan más estudios para saber si sucede lo mismo cuando es usado a largo plazo. De todos modos, la enseñanza debe ser: que no existe ningún medicamento completamente inocuo. Y, que los medicamentos solo deberían tomarse, cuando existan indicaciones médicas reales que los justifiquen.

REFERENCIA: Ibuprofen Linked to Male Infertility. Journal Proceedings of the National Academy of Sciences. January 8, 2018.