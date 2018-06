Juliana O’neal muestra fortaleza tras cinco meses con cáncer de mama

SANTO DOMINGO. La merenguera dominicana Juliana O’neal cumple cinco meses de lucha contra el cáncer de mama, su tercer cáncer, y por el que fue sometida a una cirugía de mama. Ella escribió palabras de aliento en su cuenta de Instagram con una fotografía de 13 pastillas que debe tomarse diariamente para combatir su enfermedad. Con esto, la artista realiza una bitácora de su padecimiento logrando la retroalimentación de sus seguidorres, quienes le envían vibras positivas en conjunto de cadenas de oraciones.

Admitió que tiene momentos tristes pero que los felices son más. Refirió sentirse sensible porque se acerca el día de su cumpleaños. Sin embargo, un hecho “común” la llenó de felicidad y la razón es que podrá ir a la playa con la autorización de los médicos.

“Hoy estamos a 22 de junio... ya han pasado 5 largos meses desde que iniciamos esta tercera batalla! Les cuento que tuve #quimio el lunes y han sido dias de malestares, pero ya hoy me siento mejor! Hay dia que no quiero nada, que me quejo por todo y todo este tema de mi cumpleaños la próxima semana me tiene super sensible ... en fin!

Por aquí ando, organizando mis pastillas del día y tratando de verle el lado “amable” a todo esto ya que aún pasando por momentos duros, estoy VIVA y el solo hecho de respirar y poder luchar por mi salud, es motivo de agradecimiento.

Hay más días bonitos que tristes... y eso depende de como uno decida verlos y vivirlos... (aunque suene cliché, luego de 5 meses encerrada, empieza a tener sentido.). PD. Me dieron permiso de ir a la playa... eso me tiene demasiado contenta. (Si, esa sencillez)”, relató la joven artista en la red social.