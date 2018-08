Le reclama que ella no “produce” dinero...

Pregunta: Me siento muy triste. Mi esposo me dice que no llevo dinero a la casa. Siempre me lo dice cuando le digo que hay que hacer algún arreglo a la casa o cualquier otra cosa. Yo le colaboro en un taller de reparación de vehículos que él tiene... Además todo lo que conlleva las cosas del hogar, todas las cosa de los hijos. El caso es que son muchas cosas que yo hago, pero él siempre me saca en cara eso del dinero. Me siento tan mal. Él trabaja y yo hago todo lo demás. ¡Oriénteme! Gracias.

Respuesta: Lo que vives es el pan nuestro de cada día en países como el nuestro, donde el trabajo en casa se minimiza y se entiende que es una responsabilidad de la mujer y no es así, es una responsabilidad de todos, y la mujer que decide realizarlo también debe ser validada por el gran esfuerzo que realiza.

Pienso que ya es momento de recordarle a tu pareja que tú también haces un trabajo, y que te gustaría recibir su reconocimiento ante tu esfuerzo.

Exprésale cómo te sientes cada vez que él emite este tipo de comentarios y también, exprésale que eso es violencia económica, que tú tienes el mismo derecho que él de querer cosas y que te parece injusto que él siempre diga que no produces cuando en realidad si lo haces.

Sé que no es una situación fácil pero si no cambia, entonces debes pensar en la idea de buscar un trabajo para así producir dinero sin sentir que dependes de nadie.

Estoy segura que él no se sentirá cómodo con la idea de que te independices, pero es tu derecho y siempre recuerda que tienes muchas opciones de trabajo, incluso desde tu casa.

No pierdas la fe en ti misma.