Mi perrita se orina

Pregunta. Hola Dr. Tengo una perrita de un año y cuando viene alguien se pone contenta y cuando le toca se orina. ¿Qué le pasa y qué debo hacer?

Respuesta. Esa es una conducta muy normal de los perritos, sobre todo cuando se ponen muy contentos al llegar sus amos. No te preocupes, ya que solo es un acto reflejo (de conducta) que se va normalizando con el tiempo. Lo importante es que le hagas saber que lo que hace no está bien, para eso un “NO” con autoridad te puede comenzar a dar resultado, también premiarla cuando no lo haga.

Pregunta. Tengo una perrita mestiza de solo 11 meses y no pudimos evitar que se cruzara con otro perrito y tuvo 5 cachorros. Pero no es tan apegada a ellos, tenemos prácticamente que obligarla a que esté con sus cachorros, cuando he visto que las perras cuidan mucho a sus crías, ¿qué está pasando aquí?

Respuesta. El problema de tu perrita es que es muy joven, y no estaba preparada para ser mamá. No tiene la edad reproductiva y eso hace que descuide a sus cachorros, así que lo que debes hacer es ayudarla a que se preocupe de ellos. Si ella no los acepta vas a tener que hacerte cargo y darles sustituto lácteo, si es que tu perrita dejara de amamantarlos. Aunque te parezca extraño muchas perras y no jóvenes tienen este tipo de conducta.