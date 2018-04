Mi relación no es la misma, ¿cómo puedo crear hábitos saludables para mantener mi matrimonio?

Pregunta: Querida doctora, le escribo preocupada porque siento que mi relación no es la misma que antes ¿es posible que me pueda dar algunos consejitos sobre cómo crear hábitos saludables para mantener la relación de pareja? Muchas gracias!

Respuesta: Es excelente tu pregunta. Me encanta porque has utilizado un término que, a pesar de que muchos piensan que el hábito crea aburrimiento, en realidad es la forma de fortalecer relaciones y conductas.

Es muy importante que la creación de dichos hábitos sea una elección de ambos, es decir, sería bueno que ambos se sienten por separado y luego juntos y planteen el tipo de cosas que disfrutaban y que por las responsabilidades dejaron de hacer, o de cosas nuevas que les llamen la atención.

Dentro de esta lista es bueno que existan actividades que puedan realizar solos, sin la intervención de terceros (como parejas amigas) y otras que puedan quizás hacerlas en comunidades con otras parejas que busquen lo mismo.

Pero no tan solo realizar acciones fuera de casa es lo importante: enfócate en el día a día, desde que se levanten. Un gesto de amor puede ser un abrazo cada mañana, un beso o unos buenos días. Libérense de las quejas, con esto no estoy exponiendo que ahora no las dirán, pero que no sea tu primera expresión hacia tu pareja.

Busquen un espacio dentro de casa para compartir, no necesariamente debe ser la habitación, puede ser otro lugar donde cada cierto tiempo se sienten a conversar de los proyectos, sueños o por qué no, de las decepciones.

Estimulen cada uno de sus cinco sentidos. Sean celosos de su tiempo, aprovechen cada momento para tocarse. Las caricias son un maravilloso lenguaje de afecto, con esto no los estoy mandando a buscar caricias eróticas, me refiero a todo tipo de caricias. Cada día díganse algo positivo, o escríbanselo.

Sé lo importante de compartir con los hijos, pero como pareja también quiero que saquen ese espacio para estar juntos. Salgan a caminar, hablen de lo que ven en cada caminata, enfocados en descubrir cosas nuevas. Esta es una maravillosa forma de quitar presión a esos pensamientos de preocupación, de responsabilidades.

También, es importante el tiempo de salidas a solas, pues al salir con amigos y familiares, hacer hobbies o cualquier actividad sin tu pareja, permitirá que cuando se encuentren tengan temas de conversación y muchos deseos de verse.