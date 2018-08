No quiere que ella comparta ni con su familia...

Pregunta: Me considero una joven madura e inteligente a la hora de emprender y tomar decisiones a excepción de saber poner un stop a situaciones con mi pareja. Tengo 21 años y mi pareja 29, realmente la edad nunca ha sido un obstáculo para mí ya que me gusta y me enorgullece saber que estoy con alguien que está trabajando fuertemente en lograr sus metas y en preparar su futuro.Pero últimamente tenemos problemas de comunicación ya que siento que mi etapa de compartir con amigos, familiares y futuros colegas apenas empieza y él no acepta eso. Le molestan mis salidas incluso las que son a casa de familiares porque para él “todos me buscan cuando me necesitan menos él”. Es un buen hombre para un futuro pero la verdad me da miedo qué pasará el día en que nos casemos (que por cierto no le gusta que le hablen del tema a pesar de que ya llevamos 5 años de relación), cómo será mi relación con mi entorno si para él todas mis amigas son malas amigas y toda mi familia es sinvergüenza a su criteri. Confieso que como va la sociedad creo que me he encontrado una aguja en un pajar porque es un hombre que se está preparando muy bien para su futuro con tan poca edad. A veces no aguanto la situación y me alejo por unos días pero siempre que vuelve como es común dura sus 5 días tranquilos y luego volvemos a lo mismo, se llena la boca de decirme que nadie se preocupará y será tan responsable como él y en parte por mis experiencias pasadas así es. Pero también soy una joven bonita y hasta ahora con un futuro prometedor en mi carrera. ¿Crees que es una relación tóxica? ¿Que es manipulación? ¿O a veces es necesario aguantar un poquito por el bienestar futuro? De verdad me aterra tener una relación con alguien que no se esté preparando económica ni profesionalmente y a todos los que me han intentado enamorar los descarto por la falta de compromiso con su futuro. Gracias de antemano por leerme, disculpa el desahogo pero la verdad estoy desesperada por encontrar una señal que me guíe. Unos días me hace feliz y otros me pregunto si valdrá la pena seguir con todo esto.

Respuesta: Aquí lo que veo es control, por más cosas lindas que me digas que él tiene, en el momento en que estás con alguien que no te permite ser, es considerado violencia, pues él desea someterte a sus ideales, sin importarle los tuyos. Ese lavado de cerebro de que no conseguirás alguien mejor es para crearte dudas y dejes de creer en ti misma.

Cuando se habla de amor del bueno, hablamos de respeto, compromiso, consideración, lealtad, honestidad, confianza. Yo te pregunto, ¿crees que eso lo están cultivando? Es sano en los noviazgos darse cuenta de lo que realmente el otro puede o no puede hacer. Las cosas no se imponen, deben darse por decisión propia y esa dinámica de alejarse para que las cosas se enfríen, no es lo más adecuada. Imagínate usar esa técnica ya casados. Si ahora siendo novios no quiere que salgas y considera que tus amigas son malas, en el matrimonio estarás totalmente aislada y aún así, no será suficiente para él.