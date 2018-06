¿Cuándo debo prestar atención al dolor de pecho?

Un porcentaje elevado de personas acude tardíamente a emergencias, ante la presencia de dolor torácico o síntomas asociados a eventos coronarios. De acuerdo a estadísticas, en EEUU un millón de personas padece anualmente de infarto, y entre 25 % al 35 % muere antes de llegar a emergencias.

Por ello es importante aprender a reconocer dichos síntomas, ya que de esto depende un temprano y correcto abordaje, evitando así complicaciones e incluso muertes por la no asistencia en su debido momento.

El dolor torácico característico de un infarto suele ser, de gran o moderada intensidad, se acompaña de sudoración fría, irradiado o no a brazo izquierdo, espalda, mandíbula, náuseas, dificultad para respirar. Pero debemos tomar en cuenta que no siempre estas manifestaciones son tan clásicas, por ejemplo, en personas con enfermedades mentales con imposibilidad de describir síntomas, diabéticos, pacientes con Alzheimer y mujeres puede tan solo manifestarse un simple disconfort torácico no explicable, molestia en epigastrio o boca del estómago, dolor en los dientes y sensación de anugo. Importante también a tomar en cuenta que otras patologías pueden cursar con dolor torácico, como las gastrointestinales (esofagitis, hernia hiatal, úlceras), disección de aorta, neumonías, inflamación del pericardio o capa que envuelve el corazón y músculo-esquelética.

Ante la diversidad de causas identificadas para dolor torácico, recomendamos acudir a emergencias o avisar a su médico de cabecera, allí se estará en capacidad plena de descartar una patología simple o complicada que pudiera llevar a un desenlace fatal.

El abordaje a tiempo de un dolor torácico de etiología cardiaca debe ser en la primera hora, por cada minuto u hora se pierde músculo cardiaco ante un infarto, el cual puede no ser recuperable, por ello acudir a un centro de atención debe ser siempre tu primera elección.

¡Cuida de ti y los tuyos!