Si el consulado le manda a citar después del VAC

Es común ver que después de solicitar una renovación, el consulado envía una nota pidiendo la comparecencia del interesado. A veces se trata de la solicitud de exención de entrevista de manera errónea, pero a veces es legítimo, ya que varias cosas pueden llamar la atención de un cónsul. Las estadías largas, los cambios personales en el trabajo, estado civil y laboral, arrestos y casos judiciales son algunas de las cosas que pueden hacer que un cónsul quiera ver a un aplicante. Lo primero es buscar el formulario que usted llenó o le llenaron, para revisar el caso que usted presentó. Después de eso, evalúe su caso para saber qué cosas llamaron la atención del cónsul; que usted sea citado no significa que le negarán la solicitud, pero todo depende de sus respuestas. Recuerde que según el Manual de Asuntos Extranjeros, el cónsul no tiene que ver ningún documento que usted quiera presentar. La entrevista se supone que es suficiente para tomar la determinación de otorgar o negar una visa de paseo/negocios. Arriesgarse a ir a esa entrevista sin evaluar su caso, puede marcar la diferencia entre la expedición o el rechazo.

Oficina para proceder con las desnaturalizaciones

El gobierno de Trump ha lanzado una oficina que exclusivamente identificará a las personas que han obtenido ciudadanías y tarjetas de residencia de manera ilegal. Estaría compuesta de varias docenas de abogados y oficiales de Inmigración se estarían dedicando a revisar casos. Esto en parte fue sugerido por una Inspección del Inspector General de septiembre 2016, en la cual se determinó que 858 individuos obtuvieron ciudadanía de manera irregular, pues sus huellas no estuvieron disponibles de manera digital para poderse revisar durante el proceso. Estas huellas ahora se están digitalizando y serán revisadas para determinar posibles inelegibilidades y proceder con la desnaturalización. Además, el Inspector General determinó que no se revisaron las huellas digitales en una buena cantidad de casos. Sin embargo, no se espera que la oficina esté funcionando activamente hasta el próximo año.