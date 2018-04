Una relación no valorada

Pregunta. Tengo una relación desde hace unos 8 años. Mi pareja asevera que siempre ha dado más que yo y se queja asegurando que por él es que la relación está viva. Él cree que si fuera por mí, ya hace rato que se hubiese terminado. Ahora me ha dicho que lo mejor es alejarnos y que cada quien siga su vida, porque yo no lo valoro, ni lo aprecio como persona. Siente que otras personas lo alaban y desean tenerlo como amigo y sin embargo yo actúo como quien obtuvo algo muy fácil y no lo valora. Pero yo amo a mi pareja y quiero estar con él para el resto de mi vida, si Dios lo permite. Últimamente hemos tenido muchas discusiones por todo y por nada y a veces pienso que lo que él plantea es lo mejor. No sé qué más hacer ni decir, me siento desesperada, no lo quiero fuera de mi vida, pero aparentemente nada de lo que hago lo complace ni convence de que yo quiero luchar por nuestra relación y por esto acudo a usted.

Respuesta. Por un momento quiero que te pongas en sus zapatos y que escuches detenidamente sus reclamos; todo desacuerdo o malestar tiene un origen y es importante encontrar la razón en este momento. No considero que la salida sea tirar la toalla y terminar la relación. Al contrario, cada uno debe buscar las razones personales que no les permiten avanzar como pareja sin culpar al otro. Creo que conversar sin los guantes puestos es una excelente idea; cuestiónate cuáles son esas cosas que haces que lo hacen sentir tan poco valorado, pero repito, con una escucha activa y sin deseos de defenderte. Piensa en las cosas que lo llevaron a enamorarse de ti y convérsalo con él. Igualmente piensa tú en las cosas que te hacen querer estar con él para el resto de tu vida y en las cosas que ahora no te hacen sentir cómoda. Partiendo de allí pueden comenzar a hacer acuerdos. Ahora bien, si ves que no logran lo esperado y siguen estancados, sin miedo busca ayuda profesional de un terapeuta de pareja para que los ayude a encontrar el camino de la negociación y la evolución.