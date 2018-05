Vacunar a la embarazada: una estrategia eficaz

Las vacunas han hecho desaparecer o minimizado enfermedades que ya hemos olvidado en nuestra práctica médica: Viruela, poliomietlitis, epiglotitis etc. Refiriéndose a las vacunas, la OMS afirma: “A excepción del agua limpia, ningún otro factor, ni siquiera los antibióticos, ha ejercido un efecto tan importante en la reducción de la mortalidad...”.

Es un hecho demostrado, que las vacunas aplicadas a la mujer embarazada no solamente la protegen a ella, sino también a su hijo. Desde que se comenzó a vacunar contra el tétanos a la mujer embarazada, comenzó a disminuir la incidencia de tétanos neonatal hasta casi desaparecer. Hubo resistencia entonces, como existe hoy en algunos profesionales resistencia a vacunar contra otras enfermedades que no sean el tétanos.

Desde los inicios del siglo XIX se observó que la vacunación en la mujer embarazada protegía a la madre y a su hijo. Y, recientemente, después de la pandemia de gripe o influenza del año 2009, se observó, que la vacunación en la mujer no solamente elevaba los títulos de anticuerpos específicos en ella, sino también en su bebé, otorgándole una protección hasta que éste comenzara a vacunarse.

La inmunoglobulina G (IgG), es el único anticuerpo que se transfiere activamente a través de la placenta desde la semana 13 del embarazo y que crece exponencialmente durante el tercer trimestre del mismo, y, cuya concentración en el recién nacido es similar o excede a la concentración de la madre. Esta IgG, es la que concede inmunidad pasiva al bebé en sus primeros 60 días que es cuando el niño comienza a ser vacunado.

Los expertos recomiendan que la mujer embarazada, sea vacunada contra difteria, tétano, tosferina y contra la influenza, para protegerla a ella y a su criatura, mientras se espera lleguen al mercado otras vacunas que incluyen: contra el Estreptococo del grupo B, contra el Virus Sincitial Respiratorio y contra el Citomegalovirus. Enfermedades graves que afectan al recién nacido y que pueden prevenirse vacunando a la madre. Porque el campo de la vacunación materna avanza rápidamente con fuertes evidencias de seguridad, protección y efectividad en la mujer embarazada y su hijo.

Referencia: Vaccination in Pregnancy – Recent Developments. Jones, Christine, E; PhD et Cols. The Pediatric Infectious Disease Journal. 37(5): 465, May 2018.